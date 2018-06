Dementerende bejaarden herbeleven herinneringen dankzij virtual reality Klaas Danneel Delphine Vandenabeele

04 juni 2018

21u29

Bron: VTM Nieuws 12 Een rusthuis in Roeselare test een virtual reality bril voor de dementerende bewoners. Met die bril zien dementerenden beelden van belangrijke plaatsen in hun leven: hun ouderlijk huis, hun werk of de plek waar ze vroeger op vakantie gingen. Zo herinneren ze zich meer van vroeger, en kunnen ze erover vertellen tegen hun kinderen en kleinkinderen.

Met een virtualreality-bril kunnen mensen met dementie in een rusthuis in Roeselare hun geheugen even terugroepen. Met de bril kunnen ze namelijk naar plaatsen kijken die ze kennen van vroeger. Vaak worden daarvoor beelden aangeleverd door hun (klein)kinderen.

Voordien werden herinneringen in het woonzorgcentrum opgeroepen aan de hand van foto’s en voorwerpen. Het is namelijk bewezen dat dementerende mensen daar rustig van worden.