Delphine Boël komt aan op proces tegen Koning Albert en eist DNA-staal LDW AVH

28 maart 2019

12u29 0 Delphine Boël is deze middag aangekomen in het hof van beroep in Brussel voor het DNA-proces tegen koning Albert II. De advocaten van Delphine Boël menen dat de koning zich aan de test moet onderwerpen, maar voor de advocaten van Albert II moet eerst het Hof van Cassatie zich uitspreken over het arrest van het Brusselse hof van beroep van 25 oktober vorig jaar.

Het hof van beroep gaf een deskundige van het Erasmusziekenhuis (van de ULB) toen drie maanden de tijd om een genetisch onderzoek te doen naar het verwantschap tussen Delphine en de koning, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag. De advocaten van de koning gingen daartegen in cassatie en willen geen DNA afstaan voor dat beroep behandeld is. Volgens de advocaten van Delphine Boël werkt dit cassatieberoep niet opschortend voor het DNA-onderzoek.

De advocaten van Boël eisen dat de koning wel nu al een staal afstaat om meteen al uitsluitsel te geven over zijn biologische vaderschap.