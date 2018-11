Delphine Boël geeft volgende week DNA-staal, Albert (nog) niet PhG

29 november 2018

12u28

Bron: EIGEN, Le Soir 135 Delphine Boël en haar moeder hebben voor volgende week een afspraak gemaakt in het Brusselse Erasmus-ziekenhuis om een DNA-staal af te staan. Koning Albert II gaat (nog) niet. Hij laat nog onderzoeken of hij in cassatie kan gaan.

Op 5 november stelde het hof van beroep in Brussel vast dat Jacques Boël niet de biologische vader van Delphine Boël is. Om zeker te zijn dat Albert II haar vader is, heeft het hof de koning bevolen om een DNA-test te ondergaan. Ze hebben daarvoor drie maanden te tijd.

Delphine Boël en haar moeder Sybille de Selys Longchamps hebben intussen een afspraak gemaakt met de expert die de staalname moet doen. Dat zal volgende week gebeuren in het Erasmus-ziekenhuis in Brussel.



Koning Albert II heeft nog geen afspraak bij de expert vastgelegd. Dat bevestigt zijn advocaat Alain Berenboom. Hij wacht het advies af van zijn andere advocaat die onderzoekt of hij in cassatie kan gaan tegen het arrest van het hof van beroep. De wettelijke termijn waarbinnen een cassatieverzoek moet ingediend worden, is ook drie maanden.

Het is dus nog steeds niet uitgesloten dat Albert DNA afstaat. Als hij niet in cassatie gaat en toch weigert aan een test deel te nemen, kan de rechtbank die weigering wel als een schuldbekentenis beschouwen, waardoor de kans dat Delphine wordt erkend als kind van Albert, groter wordt.