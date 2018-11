Delphine Boël en koning Albert II volgende week al verwacht in ziekenhuis voor DNA-test kg

29 november 2018

07u27

Bron: Het Nieuwsblad 0 Delphine Boël, haar moeder en Koning Albert II worden volgende week verwacht in het Brusselse Erasmusziekenhuis om een DNA-test te ondergaan. Dat meldt Het Nieuwsblad. Alle drie kregen ze een officiële oproepingsbrief in de bus. Het is niet duidelijk of de voormalige koning in zal gaan op de uitnodiging.

Het hof van beroep in Brussel beval Koning Albert II eind oktober om in de komende drie maanden DNA af te staan. Daaruit moet blijken of Delphine Boël de buitenechtelijke dochter is van de vorst. Een DNA-test uit 2013 wees immers al uit dat Jacques Boël niet haar wettelijke of biologische vader is.



Mogelijk wordt de test volgende week al afgelegd, zo blijkt nu. Delphine Boël, haar moeder Sybille de Selys Longchamps en Albert II kregen een brief waarin gevraagd wordt om zich aan te melden in het ziekenhuis. Dat werd bevestigd aan de redactie van Het Nieuwsblad.



Uitstel

Het is niet duidelijk of Albert II ook zal opdagen op de afspraak. Het kan dat hij de zaak wil rekken door het arrest van het hof van beroep aan te vechten, hoewel dat waarschijnlijk enkel uitstel betekent.



“Albert kan nog een cassatieberoep instellen, maar zolang het arrest van het hof van beroep niet verbroken is, kan de test plaatsvinden”, zei de advocaat van Delphine Boël eerder. “Gebeurt dat niet, dan zegt de rechtspraak dat dat zo goed als een erkenning is van het vaderschap - waar uiteraard niemand nog aan twijfelt.”



Albert II is niet verplicht om de DNA-test te ondergaan, maar indien hij er uiteindelijk voor kiest om helemaal niet deel te nemen, zal de rechtbank dat zien als een impliciete schuldbekentenis.

