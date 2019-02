Delphine Boël eist 5.000 euro per dag dat Koning Albert II weigert DNA-staal af te staan Yoeri Maertens

08 februari 2019

07u44

Bron: Le Soir 0 Moet Koning Albert II een DNA-staal afstaan of heeft zijn cassatieberoep deze verplichting tijdelijk ‘on hold’ gezet? Op 14 februari moet de rechter zich daarover uitspreken. De advocaten van Delphine Boël eisen alvast 5.000 euro schadevergoeding per dag dat Albert weigert DNA af te staan. Dat schrijft Le Soir .

Volgende week woensdag staan de advocaten van Boël en Albert II opnieuw lijnrecht tegenover elkaar. Inzet is het wel of niet verplicht afstaan van een DNA-staal.

Eind oktober besliste de rechtbank namelijk dat Jacques Boël noch de biologische noch de wettelijke vader was van Delphine. Om het vaderschap van Koning Albert II te onderzoeken, diende de koning zich binnen de drie maanden te onderwerpen aan een DNA-test. De koning weigerde dat.

Uitstel of niet?

De rechter moet zich volgende week buigen over het feit of cassatieberoep opschortend werkt (en dus koning Albert voorlopig vrijstelt van het afstaan van een DNA-staal) of niet. Voor de advocaten van Boël is dat duidelijk niet het geval. Zij zeggen dat de koning dus een staal moet afgeven. Maar de advocaten van de koning willen wachten op de uitspraak van het Hof van Cassatie. Dat kan nog anderhalf jaar duren.

Dwangsom van 5.000 euro

Om hun claim kracht bij te zetten, eisen de advocaten van Boël een dwangsom van 5.000 euro per dag dat koning Albert weigert een DNA-staal af te staan. Maar daarvoor moeten ze dus wel eerst gelijk krijgen van de rechter.

De uitspraak volgt op 14 februari.

