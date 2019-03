Deliveroo voor hondjes: hondentraiteur levert binnenkort ook bij u aan huis DOG CHEF NEEMT INTREK IN ATELIER VAN 1.500 VIERKANTE METER OP WOLFSHAEGEN Stefan Van de Weyer

01 maart 2019

Dog Chef, de hondentraiteur die bereide maaltijden aan huis levert, is verhuisd naar een atelier van 1.500 vierkante meter op Wolfshaegen, op de grens van Huldenberg met Sint-Agatha-Rode. En het bedrijf dat Alex Cardon en Alexis d'Oultremont twee jaar geleden in Brussel uit de grond stampten is nog volop aan het groeien.

Dog Chef ontstond in januari 2017. Hun inspiratie was Alexis' niet aflatende zoektocht naar gezonde, natuurlijke voeding voor zijn nieuwe pup Rox. Toen enkele kennissen hem meldden dat ze zelf kookten voor hun hond, ontstond het idee van een service voor huisbereide hondenmaaltijden. Van hun eigen kookkunsten evolueerden ze naar de professionele bereiding van recepten uitgewerkt door dierenvoedingsexperten.

400 honden per dag

"Meer en meer baasjes zoeken alternatieven voor industrieel bereide brokkenvoeding. Zelf een compleet en evenwichtig dieet voorzien vraagt veel tijd en kennis over dierenvoeding. De service van Dog Chef is er voor zij die hun hond graag gezonde, natuurlijke voeding willen geven zonder zelf te moeten koken. We bedienen dagelijks 300 à 400 honden", vertelt Alexis d'Oultremont.

Hertengewei

"De werking is makkelijk: het baasje vult het profiel van zijn hond in op www.dogchef.be en kiest een recept. De dagelijkse porties worden automatisch berekend. Het baasje kan dan kiezen voor een enkele levering of een abonnement. In het laatste geval worden tweewekelijks veertien porties aan huis geleverd, klaar om op te dienen. De exacte prijs hangt af van de hond in kwestie en de bestelde hoeveelheid, maar varieert steeds tussen twee en vijf euro per dag. Levering binnen de Benelux is gratis."

Er zijn meerdere gerechten verkrijgbaar: rund en linzen, kip met rijst en duo van vis en quinoa. De voorziene porties omvatten ook oliën en een mineralen- en vitaminesupplement, kortom alles wat de hond nodig heeft. Tenslotte zijn er ook snacks en hertengewei als verwennerijen.

Cat chef

"We zagen enkele maanden geleden een opportuniteit om dit pand te kopen. We waren in twee jaar tijd al vier keer verhuisd omdat onze firma bleef groeien. Alexis verzorgt de IT, de productie en de logistiek. Ik sta in voor de sales en marketing", wist Cardon.

Honderden honden krijgen dagelijks Dog Chef op hun bord, maar de zaakvoerders zien het groter en willen dat cijfer doen groeien. Het bedrijf is een uitbreiding naar Parijs aan het voorbereiden, die eind dit jaar gerealiseerd zal worden. Daarnaast staan ook huisbereide kattenmaaltijden op de planning onder de naam - hoe kan het ook anders - Cat Chef. "Katten zijn kieskeuriger dan honden en die markt is ook groter, gezien er in België momenteel anderhalf miljoen honden en 2,5 miljoen katten zijn. Ook het menu is anders: bij honden bestaat het eten uit 55% vlees, katten zijn pure carnivoren en hebben 80% vlees nodig."

Alex en Alexis zijn overigens de twee ondernemers die mee Qustomer, nu gekend als Joyn, hebben opgericht. Vandaag wordt dit gratis platform, dat klantenkaarten van verschillende lokale handelszaken combineert, door meer dan twee miljoen Belgen gebruikt.

Meer info op www.dogchef.be