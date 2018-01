Deliveroo-koeriers leggen morgen opnieuw het werk neer HA

19 januari 2018

15u43

Bron: Belga 0 Het collectief van koeriers bij het platform van thuisgeleverde maaltijden Deliveroo zal morgen opnieuw actievoeren in Gent, Brussel en Luik. Dat is vernomen van Steven Steyaert van de socialistische transportbond BTB.

Het collectief, dat de steun krijgt van de vakbonden, protesteert tegen een gedwongen statuutwijziging. Vanaf 31 januari zouden alle fietskoeriers als zelfstandige moeten werken en niet langer in loondienst. Ze zouden dan per levering en niet meer per uur worden betaald.

Het collectief, dat zowat 200 koeriers vertegenwoordigt, en de vakbonden betreuren dat er geen enkele oplossing geboden wordt aan de koeriers die in loondienst willen blijven. Ze zullen morgen opnieuw actievoeren en de koeriers oproepen om het werk neer te leggen.

BTB zal volgens Steyaert in Gent aanwezig zijn met koffie en pamfletten. Bedoeling daarbij is om de publieke opinie te informeren over de problemen bij Deliveroo.