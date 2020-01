Deliveroo dreigt met vertrek uit België DBA

20 januari 2020

10u34

De CEO van Deliveroo België, dreigt met een vertrek van het bedrijf mocht het veroordeeld worden voor het statuut van zijn koeriers. Dat meldt Le Soir. Vandaag start voor de Brusselse arbeidsrechtbank het onderzoek naar dat statuut.

“Een negatieve beslissing van de rechtbank zal ernstige gevolgen hebben voor Deliveroo”, zegt CEO Pierre Verdier.

Mocht de rechtbank beslissen dat de Deliverookoeriers wettelijk gezien hun diensten niet als zelfstandige kunnen verkopen aan Deliveroo, twijfelt de CEO of hij verder wil gaan met leveringen in België. De activiteiten van de onderneming, die bestaan uit de aan huis levering van klaargemaakt voedsel, “zullen zich niet met dezelfde intensiteit en stiptheid kunnen verderzetten”, dreigt hij.



“Dan zullen we slechts 2 procent in plaats van 30 procent van het stedelijke grondgebied van onze diensten kunnen voorzien”, meent de CEO. “Ook voor de Belgische economie is dat problematisch. Ons bedrijf zorgde voor 40 miljoen extra omzet voor onze horecapartners in 2019.”