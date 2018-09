Delhaize steekt supermarkten in nieuw kleedje ADN

19 september 2018

17u42

Bron: Belga 0 Delhaize heeft vandaag in Nijvel een nieuw supermarktconcept voorgesteld, dat het nog dit jaar ook in acht andere supermarkten wil toepassen. Volgend jaar volgen nog eens 36 andere winkels.

De keten wil naar eigen zeggen de verwachtingen van klanten beter beantwoorden met een nieuwe strategie rond gezonde voeding, makkelijk winkelen en toegang tot scherp geprijsde producten. De lay-out van de winkel werd volledig opnieuw ontworpen. Zo is een beenhouwersdienst voorzien, alsook een "vers atelier", voor verse bereidingen.

Na de winkel in Nijvel is het volgende week de beurt aan die van Edingen. Nog eens zeven andere supermarkten volgen nog dit jaar, volgend jaar worden 36 supermarkten in een nieuw kleedje gestoken.



Delhaize wil in drie jaar tijd al zijn winkels vernieuwen. Gedurende die periode wordt jaarlijks 200 miljoen euro geïnvesteerd aan de transformatie. Ook voor de Proxy Delhaizes is een variant van het nieuwe concept gepland.