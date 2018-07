Delhaize sluit morgen vroeger voor halve finale, vakbond roept andere winkels op om hetzelfde te doen kg

09 juli 2018

10u44

Bron: Facebook, eigen berichtgeving 0 In een open brief roept de socialistische vakbond BBTK handelaars op om op dinsdag een uur vroeger te sluiten, zodat ook hun werknemers de match van de Rode Duivels kunnen volgen. Delhaize bevestigt dat het zijn sluitingsuren inderdaad zal aanpassen. Zowel Carrefour als Colruyt houden de winkels gewoon open.

Dinsdagavond zal het land wellicht niet op volle toeren draaien. Om 20 uur neemt België het op tegen Frankrijk in de halve finale van het WK. Een "buitengewone wedstrijd" die ook "buitengewone openingsuren" vereist, schrijft federaal secretaris Jan De Weghe van BBTK in een open brief op Facebook. "Zullen de werknemers van de handel de enigen zijn die een gedeelte van deze legendarische wedstrijd zullen missen?"

Hij roept handelaars en de sectorvereniging Comeos daarom op om de deuren een uur vroeger te sluiten zodat ook hun werknemers de wedstrijd kunnen volgen. Volgens De Weghe moet er niet gevreesd worden voor verlies, "aangezien quasi alle inwoners van België [aan] hun televisie zullen gekluisterd zitten".

Delhaize sluit vroeger

Delhaize bevestigt dat alle 128 winkels morgen om 19 uur sluiten, in plaats van de gebruikelijke 20 uur. Zo wil de supermarktketen zijn medewerkers de kans geven om de halve finale te bekijken met familie en vrienden.

"We gaan ervan uit dat meeste klanten ook naar de match zullen kijken", verklaart woordvoerder Roel Dekelver aan HLN. "We willen vooral onze medewerkers de mogelijkheid geven om dit unieke moment mee te maken. Zij staan tot slot dag en nacht klaar voor Delhaize. Het is ook maar een uurtje verschil en het is de eerste keer dat we een dergelijke initiatief nemen."

De logistieke medewerkers van Delhaize zullen wel door blijven werken, maar kunnen de match live volgen via grote schermen in de rustzalen. Het is mogelijk dat enkele zelfstandige filialen - zoals de Shop&Go-winkels, Proxy-Delhaize en AD Delhaize - open blijven, hoewel verwacht wordt dat velen onder hen het voorbeeld van de keten zullen volgen.

Carrefour en Colruyt blijven open

Carrefour laat weten dat het niet van plan is om de openingsuren aan te passen. De winkels blijven open tot hun gewoonlijke sluitingsuur, bevestigt woordvoerder Baptiste van Outryve.

Dat is ook het geval bij Colruyt, volgens woordvoerster Hanne Poppe. "Tot 20 uur is het business as usual", klinkt het.