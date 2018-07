Delhaize roept gojibessen terug AV

26 juli 2018

17u45

Bron: BELGA 0

Supermarktketen Delhaize roept de gojibessen in een verpakking van 200 gram terug. Na een controle door het Voedselagentschap (FAVV) werd vastgesteld dat het gehalte nicotine in de vruchten boven de toegelaten norm ligt. Dat kan een mogelijk risico vormen voor de consument, in het bijzonder voor kinderen.

Delhaize vraagt de loten met nummer 8057007 (houdbaarheidsdatum 28/12/2018) en 8057008 (houdbaarheidsdatum 25/01/2019) terug te brengen naar de winkel. De gojibessen worden volledig terugbetaald.