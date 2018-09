Delhaize roept 'achterham flinterdun' terug wegens aanwezigheid listeria avh

20 september 2018

16u25

Bron: Belga, Voedingscentrum 33 Delhaize vraagt zijn klanten om het product "achterham flinterdun" van het merk Delhaize naar de winkel terug te brengen. Bij controle werd de aanwezigheid van Listeria monocytogenes vastgesteld.

"Ondertussen heeft Delhaize elk betrokken product reeds uit de winkel verwijderd en de controles voor dit product en de leverancier nog verstrengd", zo meldt de winkelketen.

"Aan de klanten die dit product hebben gekocht, vraagt Delhaize om het niet te consumeren. Klanten kunnen het product terugbrengen naar het winkelpunt waar het product werd gekocht. De terugbetaling van elk betrokken product is verzekerd."

De vervaldatum van het product is 21 september 2018, het gewicht is 125 gram, de EAN-code is 5400112355039.

Wat is listeria?

Listeria is een bacterie die de voedselinfectie listeriose kan veroorzaken. De kans op besmetting is klein maar de gevolgen kunnen ernstig zijn.

Bij gezonde mensen met een normale afweer kan een besmetting onopgemerkt voorbijgaan of met milde symptomen zoals lichte grieperigheid. Maar voor mensen met een slecht afweersysteem kunnen de gevolgen wel ernstig zijn. Bij hen kan listeria bloedvergiftiging veroorzaken, maar ook hersenvliesontsteking, ontsteking van de binnenwand van het hart, maagdarminfecties en infecties van huid en ogen.

Ook zwangere vrouwen moeten opletten voor besmetting, want het kan leiden tot een miskraam of vroeggeboorte.

Voor meer informatie kunnen de klanten contact opnemen met de klantendienst van Delhaize via het gratis nummer 0800/95 713.