Delhaize past campagne rond biomelk aan na ongelukkige woordkeuze ttr

26 oktober 2019

10u17

Bron: belga 0 Supermarktketen Delhaize past een reclamecampagne rond biomelk aan, na een ongelukkige woordkeuze. “Het was nooit onze bedoeling om melkveehouders te schofferen”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver vandaag.

De Waalse landbouwfederatie FWA had Delhaize opgeroepen om de reclameboodschap voor biomelk in te trekken, omdat die zou suggereren dat sommige melkveehouders de normen rond dierenwelzijn niet zouden respecteren.

“De reclame van Delhaize, die in nauwelijks verhulde bewoordingen impliceert dat een deel van de boeren bij ons hun dieren slecht behandelt, moet ingetrokken worden”, aldus de FWA, die zich richtte tot de directie van Delhaize en tot de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame.“Als er geen bevredigend antwoord komt van Delhaize, zal de FWA uiting geven van haar boosheid met acties op het terrein en zal ze alle mogelijke juridische stappen ondernemen”, dreigde de Waalse landbouwfederatie.

“We betreuren dat deze biomelkcampagne sommige van onze Belgische boeren geschoffeerd zou hebben”, zegt Dekelver. “Het was in de eerste plaats onze bedoeling om aan de buitenwereld te tonen welke inspanningen geleverd zijn om biomelk beter te maken. Het was zeker niet onze intentie om andere melkveehouders te beschuldigen of te schofferen, integendeel. Wij hebben steeds zeer goede relaties met de landbouwers gehad.”

Toen bleek dat de campagne bij sommige melkveehouders kwaad bloed zette, “hebben we dadelijk beslist om de ongelukkige woordkeuze aan te passen”, aldus Dekelver. Delhaize gaat bovendien met de landbouworganisaties samenzitten “om dit te kaderen en de Belgische landbouw in de toekomst verder te versterken”.