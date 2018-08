Delhaize mag vlees van groep Verbist weren na vleesfraude TTR

09 augustus 2018

17u02

Bron: Belga 2 Delhaize wil geen vlees van de groep Verbist meer in zijn rekken. Die groep kwam eerder dit jaar in opspraak door vleesfraude bij het slachthuis Veviba in Bastenaken. "Er is sprake van een vertrouwensbreuk", zegt de woordvoerder van de supermarktketen, Roel Dekelver. Delhaize vraagt ook van zijn leveranciers dat zij het vlees dat ze aan de supermarktketen leveren niet bij de groep Verbist halen. "De rechter geeft ons wat dat betreft gelijk", aldus de woordvoerder.

Het slachthuis Adriaens, dat deel uitmaakt van de groep Verbist, trok naar de rechtbank in Gent omdat er volgens het bedrijf sprake was van "een algemeen verbod" dat Delhaize aan zijn leveranciers oplegde. "De rechter oordeelt dat het gaat om oneerlijke handelspraktijken", klinkt het in een persbericht. Delhaize moet nu, op straffe van een dwangsom, aan zijn leveranciers laten weten dat ze wel nog vlees van de groep Verbist mogen afnemen als dat niet bestemd is voor Delhaize.

Volgens de supermarktketen is er sprake van een misinterpretatie en is aan de leveranciers geen algemeen verbod opgelegd om samen te werken met de slachthuisketen. Leveranciers zouden wel nog vlees mogen afnemen van Adriaens dat voor andere klanten bestemd is. "Waarschijnlijk is er in de communicatie een misinterpretatie geslopen", zegt Dekelver. "We willen enkel dat er geen producten van Verbist meer in onze rekken liggen, we hebben nooit gevraagd dat onze leveranciers geen vlees meer afnemen van Adriaens dat bestemd is voor andere klanten." Volgens Dekelver gaat de retailer nu communiceren naar de leveranciers om dat te verduidelijken, "maar de boycot is volgens de rechter terecht en blijft gehandhaafd".

Pascal De Clerck, CEO van Adriaens, hoopt op basis van het vonnis dat de leveranciers die zijn moeten uitwijken naar andere slachthuizen, nu toch zouden terugkeren.

In het vonnis heeft de rechter het over vleesproducten die niet bestemd zijn voor Delhaize. Zij verplicht de retailer om aan zijn "leveranciers mee te delen dat het algemeen verbod dat zij op 9 maart instelde betreffende het verwerken van vlees of afgeleiden afkomstig van Adriaens NV is opgeheven, meer bepaald dat door hen (vlees)producten mogen worden afgenomen die afkomstig zijn van Adriaens en die niet bestemd zijn voor Delhaize", staat te lezen in het vonnis.