Delhaize lanceert nieuwe klantenkaart om goedkoopste in gezonde voeding te zijn SVL

02 oktober 2020

12u20

Bron: Belga 8 Supermarktketen Delhaize lanceert SuperPlus, een nieuw getrouwheidsprogramma waar kortingen voor gezonde voeding aan verbonden zijn. Die kortingen kunnen oplopen tot 15 procent voor producten met een Nutri-Score A en B. Delhaize wil op die manier de “gezondste supermarkt van België” worden.

Delhaize zegt niet van plan te zijn een prijzenoorlog te beginnen in ons land, maar heeft wel de ambitie om voor gezonde voeding “de beste optie te willen zijn”, aldus CEO Xavier Piesvaux. Het nieuwe getrouwheidsprogramma - SuperPlus gedoopt- vervangt de bestaande Plus-kaart. SuperPlus zal werken als een app op de smartphone van klanten, maar ook een klassieke kaart zal nog beschikbaar zijn.

Wie bij Delhaize winkelt, krijgt zoals voorheen automatisch spaarpunten. Het nieuwe is een kortingsprogramma voor gezonde voeding, afhankelijk van hoeveel de klant maandelijks winkelt. Er is een standaard korting van 5 procent op gezonde producten, die loopt op tot 10 procent bij maandelijkse uitgaven tussen 200 en 500 euro en wordt 15 procent wanneer de klant voor meer dan 500 euro producten met Nutri-Score A of B aankoopt. De kortingen zijn dan geldig de volgende maand op producten met Nutri-Score A en B, maar wel beperkt tot 30 euro per maand. Volgens Delhaize kan de korting zo oplopen tot 360 euro per jaar voor gezonde voeding.

Een gemiddelde winkelkar van de gemiddelde Belg bij Delhaize wordt op die manier 4 à 7 procent goedkoper in vergelijking met voorheen, maakt de keten zich sterk. “We willen een democratisering van gezonde voeding”, aldus CEO Piesvaux.