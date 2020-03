Delhaize gaat ook op zondag thuis leveren MDG

11 maart 2020

13u53

Bron: Belga 0 Delhaize breidt zijn thuisleverdienst Home Delivery uit. Voortaan zal ook op zondag kunnen geleverd worden, zo kondigt de supermarktketen aan. In de regio Brussel wordt gestart met een eerste test.

Via Home Delivery kunnen klanten bij Delhaize hun boodschappen thuis laten bezorgen. Dat kan nu al van maandag tot en met zaterdag, van 07.00 uur tot 21.00 uur. Klanten moeten extra betalen voor de dienst, maximaal 9,95 euro per bestelling. Daar komt nu ook zondagvoormiddag bij. Vanaf 15 maart start een proefproject in de Brusselse regio. Na drie maanden volgt een evaluatie.

Groot succes

Volgens een woordvoerder van Delhaize is de thuisleveringsdienst een groot succes. "Er is meer en meer vraag naar. De dienst kent een tweecijferige groei." Sinds de uitbraak van het coronavirus stijgt de populariteit van Home Delivery nog meer, met pieken van 50 à 60 procent.

Breed publiek

Met de thuisleverdienst bereikt Delhaize naar eigen zeggen een erg breed publiek. Niet alleen mensen die het erg druk hebben laten graag hun boodschappen thuisbezorgen, maar bijvoorbeeld ook ouderen en zorgbehoevenden maken er gebruik van.

De boodschappen worden bezorgd met bestelwagens vanuit een depot in Puurs. In Brussel en Gent wordt met kleinere hubs gewerkt.