Delhaize en Colruyt halen honderden producten van omstreden slachthuis uit de rekken en FAVV haalt gehakt uit handel TTR

08 maart 2018

12u10

Bron: Belga 438 Delhaize haalt zo'n 300 vleesproducten uit de rekken die afkomstig zijn van de slachthuisgroep Verbist. Dat gebeurt nadat vandaag de erkenning van een bedrijf uit die groep werd ingetrokken. De warenhuisketen heeft de samenwerking met Verbist opgeschort. Ook Colruyt Group zal verschillende producten van het vleesbedrijf uit de rekken halen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft ook gehakt van Veviba, met name americain preparé natuur, uit de handel gehaald.

Het product werd te koop aangeboden bij de slager Amar in Anderlecht. Dat meldt het FAVV vanavond. De consumenten die het product hebben gekocht bij de desbetreffende slager, worden verzocht het product niet op te eten. "Als dat toch gebeurd is en er doen zich medische klachten voor, dan raden we aan om zo snel mogelijk een dokter te raadplegen", luidt de raad van het Voedselagentschap.

Consumenten kunnen contact opnemen met het FAVV via het gratis nummer 0800/13.550.

"De consument wordt in deze zaak volledig aan zijn lot overgelaten en is afhankelijk van wat verschijnt in de pers", klinkt het. "De voedselveiligheid is in het gedrang, de consument moet dan ook zelf kunnen beslissen of hij deze producten consumeert of niet."

Erkenning ingetrokken

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme en het FAVV trekken de erkenning in van het vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken. Bij een huiszoeking vorige week bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de regels. Zo zou de vermelde invriesdatum van het vlees vervalst zijn.

Supermarkten

Delhaize heeft de samenwerking met Veviba en met de hele groep Verbist opgeschort. Alle vleesproducten van het bedrijf, voornamelijk rundvlees, worden nu uit de rekken gehaald. "Het gaat om 300 productsoorten", zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. "We hebben dit zelf beslist. We wachten nog af welke maatregelen het FAVV verder neemt." Delhaize bekijkt nog of de verdwenen volumes aangevuld kunnen worden via andere leveranciers.

Ook bij de Colruyt Group was er spoedoverleg vanochtend. De groep haalt alle producten die afkomstig zijn uit de versnijzaal van Veviba uit de rekken. "Negentig procent van ons vlees wordt aangeleverd in karkassen en wordt binnen onze muren versneden en verwerkt door onze eigen ervaren beenhouwers. Dat vlees is dus niet betrokken en daar kunnen we de traceerbaarheid van garanderen", aldus nog Colruyt.

Carrefour België laat weten dat het niet samenwerkt met Veviba Bastenaken. Wel doet Carrefour een beroep op slachthuis Adriaens in Velzeke, bij Zottegem. Dat slachthuis werd enkele jaren geleden overgenomen door Veviba. Vlees uit Velzeke neemt Carrefour niet uit de rekken. "Dat slachthuis wordt meermaals per week onverwacht bezocht. Er zijn geen aanwijzingen dat daar problemen zijn", zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve.

Potentieel gevaar

Het vlees waarmee gefraudeerd werd in de koelinstallatie bij vleesbedrijf Veviba in Bastenaken vormt geen onmiddellijk gevaar voor de volksgezondheid. Dat zegt het Federaal Voedselagentschap FAVV. Voor vlees waarmee gefraudeerd werd in de uitsnijderij kan gevaar voor volksgezondheid echter niet volledig worden uitgesloten. Het FAVV heeft voorlopig alle vestingen van slachtgroep Verbist in ons land gecontroleerd en preventief de producten in de koelinstallaties geblokkeerd.

De problemen bij Veviba op de site in Bastenaken situeren zich bij de uitsnijderij en de koelinstallatie, legt Philippe Houdart van het FAVV uit. In die laatste is fraude met etiketten vastgesteld. Van bevroren vlees werd het etiket verwijderd en er werd een etiket met een recentere datum op aangebracht. "Vormt dat een gevaar voor volksgezondheid? Niet onmiddellijk", zegt Houdart. "Wel kan vlees dat langer bevroren is geweest, minder smaak hebben en anders ruiken bij het ontdooien."

Het probleem bij de uitsnijderij gaat over stukken karkassen die niet bestemd waren voor menselijke consumptie, maar die toch terecht gekomen zijn in gehakt voor verdere verwerking. "Een rund dat geslacht wordt, wordt ook gekeeld, om het bloed te laten weglopen. Waar de huid doorprikt wordt, kan besmetting optreden met bacteriën. Klassiek wordt dat stuk weggehaald en komt dat bijvoorbeeld in dierenvoeding terecht. Hier is dat niet gebeurd en is het stuk dus toch in de basis voor gehakt terechtgekomen", aldus Houdart. "Dit kan een potentieel risico vormen, zeker voor mensen die vlees rauw eten. Voor vlees dat goed gebakken is, is het risico minder groot".

Hoeveel vlees uiteindelijk in de winkels is terechtgekomen, is volgens het FAVV niet duidelijk. "Bevroren vlees is dikwijls bestemd voor het buitenland. Ik heb er geen zicht op of dit vlees ook op de Belgische markt is terechtgekomen."

Het voedselagentschap heeft intussen wel alle vestigingen van Verbist in ons land gecontroleerd en preventief de producten in de koelinstallaties geblokkeerd. Het gaat om twee koelinstallaties en twee à drie uitsnijderijen. Of daar ook problemen zijn vastgesteld, is voorlopig niet duidelijk.

Dierenvoeding

Het probleem bij de uitsnijderij gaat over stukken karkassen die niet bestemd waren voor menselijke consumptie, maar die toch terecht gekomen zijn in gehakt voor verdere verwerking. "Een rund dat geslacht wordt, wordt ook gekeeld, om het bloed te laten weglopen. Waar de huid doorprikt wordt, kan besmetting optreden met bacteriën. Klassiek wordt dat stuk weggehaald en komt dat bijvoorbeeld in dierenvoeding terecht. Hier is dat niet gebeurd en is het stuk dus toch in de basis voor gehakt terechtgekomen", aldus Houdart, die daar aan toevoegt dat er met de rest van de karkassen geen probleem is.

Hoeveel vlees uiteindelijk in de winkels is terechtgekomen, is volgens het FAVV niet duidelijk. "Bevroren vlees is dikwijls bestemd voor het buitenland. Ik heb er geen zicht op of dit vlees ook op de Belgische markt is terechtgekomen."

Het voedselagentschap heeft intussen wel alle vestigingen van Verbist in ons land gecontroleerd en preventief de producten in de koelinstallaties geblokkeerd. Het gaat om twee koelinstallaties en twee à drie uitsnijderijen. Of daar ook problemen zijn vastgesteld, is voorlopig niet duidelijk.

Wantoestanden

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker vraagt snel duidelijkheid voor de consument en handelspartners om het vertrouwen van de consument in Belgisch rundvlees te behouden. "Wij zijn het meer dan beu dat onze landbouwers voor de zoveelste keer op rij de rekening gepresenteerd dreigen te krijgen voor de wantoestanden in bepaalde slachthuizen", klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat de groep Verbist in opspraak komt. De groep baat ook het slachthuis in Izegem uit waar dierenrechtenorganisatie Animal Rights vorig jaar undercoverbeelden maakte. Daarop was te zien hoe runderen zwaar mishandeld werden. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet het bedrijf toen een tijdje sluiten.

"Voedselveiligheid is prioriteit"

Veviba zegt dat het sinds 1998 voortdurend samenwerkt met de controleautoriteiten "omdat voedselveiligheid altijd al haar prioriteit geweest is". "De dagelijkse aanwezigheid van inspecteurs van het FAVV in het bedrijf is daar het bewijs van." Het bedrijf heeft er alle vertrouwen in dat het onderzoek de juiste proportie van de feiten zal aantonen en zal alle nodige maatregelen nemen in samenwerking met de autoriteiten.

"Veviba verwelkomt de komst van een manager van SOGEPA (= Sociéte wallone de Gestion et de Particpations) die de Waalse regering stuurt opdat het bedrijf op korte termijn hopelijk haar officiële erkenning terug kan krijgen en haar activiteiten, die voor de hele landbouwsector en regio belangrijk zijn, kan verder zetten."