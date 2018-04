Delhaize breidt services om online boodschappen te doen uit SI

11 april 2018

14u47

Bron: Belga 0 Supermarktketen Delhaize opent lokale hubs om te beantwoorden aan de stijgende populariteit van e-commerce, en de levering aan huis van producten uit te breiden. De eerste hub opent in Drogenbos bij Brussel. Vanaf 16 april kunnen klanten in de Brusselse regio daardoor hun boodschappen thuis laten leveren tussen 07.00 en 21.00 uur.

Vandaag worden alle e-commercebestellingen in het distributiecentrum in het Antwerpse Puurs voorbereid. Om de ruime leveringsuren 's morgens en 's avonds mogelijk te maken, opent het bedrijf lokale kleinere herverdeelcentra. Daar worden alle leveringen uit de regio 's morgens voor de files geleverd en worden daarna via kleine bestelwagens naar de klanten gebracht. Dat is zowel op vlak van efficiëntie als van duurzaamheid een stap vooruit, aldus Delhaize.

"In eerste instantie gaat er een hub open in Drogenbos. We zijn van plan om er nog twee of drie andere de openen in de grote steden, maar over de timing en de locatie kunnen we nog niets zeggen", zegt woordvoerder Roel Dekelver. Elke hub zal extra jobs opleveren, maar hoeveel dat er in totaal zullen zijn, is nog niet geweten. In de hub in Drogenbos wordt een dertigtal arbeidsplaatsen gecreëerd.

Investering in de toekomst

De investeringen die Delhaize doet in de hubs, noemt Dekelver "een investering in de toekomst". "We anticiperen op een nog grotere groei van de e-commerce. Door daar zelf op in te spelen kunnen we meer mogelijkheden aanbieden, waardoor meer mensen online gaan kopen, meer volumes worden verkocht, en we meer volk nodig hebben om die volumes te verwerken."

Volgens Delhaize zit e-commerce in de lift. Klanten kunnen ervoor kiezen de bestelling op te halen in de winkel, of thuis te laten leveren. Veertig procent van de e-commerceklanten kiest ervoor de de bestelling thuis te laten leveren, en die optie kent ook de grootste groei. Hoeveel klanten juist gebruik maken van de onlinediensten, geeft Delhaize niet vrij.