Delegatie van bpost schrijft open brief aan premier Michel

19 november 2018

17u01

Een dertigtal personeelsleden van bpost, die werken in verschillende kantoren in de provincie Luik, trokken vandaag naar Waver om een open brief af te geven ter attentie van premier Charles Michel, eveneens titelvoerend burgemeester van de stad.

Het was de bedoeling om het schrijven te overhandigen aan waarnemend burgemeester Françoise Pigeolet of aan een schepen, maar uiteindelijk werd het afgegeven op het kantoor van de Waals-Brabantse MR-afdeling.

Met de actie, die werd georganiseerd buiten het kader van de syndicale organisaties, willen de werknemers de premier sensibiliseren over de slechte werkomstandigheden van de werknemers en de ontmanteling van de dienstverlening aan de bevolking. Ze zijn zich er naar eigen zeggen van bewust dat er nood is aan een diversificatie, maar vinden dat daarbij rekening gehouden moet worden met het personeel, het beschikbare materiaal en de organisatie binnen het bedrijf.

In de brief laken ze ook dat delen van de winst via dividenden onder de aandeelhouders worden verdeeld. Die praktijk demotiveert het personeel, dat betreurt dat op die manier een bedrijfscultuur wordt gehandhaafd.

Tot slot herhaalden de werknemers in hun brief een reeks eisen die de vakbonden tijdens de onderhandelingen al hadden aangehaald.