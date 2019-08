Deken, penningmeester en pastoor uit Tienen gingen ervandoor met 34.000 euro uit de parochiekas HL

01 augustus 2019

15u42

Bron: Belga en Het Nieuwsblad 40 De deken, een gewezen penningmeester en een pastoor van de Heilig-Hartparochie in Tienen moeten zich in het najaar voor de Leuvense correctionele rechtbank verantwoorden omdat ze 34.000 euro zouden ontvreemd hebben uit de parochiekas. Het geld, afkomstig uit opbrengsten van de kaarsenverkoop en inkomsten van begrafenissen, werd gebruikt voor boodschappen en het aflossen van schulden.

Drie leden van het kerkbestuur stapten in 2014 naar het gerecht nadat ze naar eigen zeggen onregelmatigheden ontdekten in de parochiale boekhouding.

“De fraude begon in 2005, en duurde tot 2012”, vertelt voormalig penningmeester Robert Hendrickx (73) aan Het Nieuwsblad. “Uit de opgevraagde rekeninguittreksels blijkt dat penningmeester Roger D. de bankkaart van de parochiale transitrekening gebruikte om geld af te halen aan de kust en aankopen te doen in supermarkten. Ook pastoor William V. kreeg geld toegestopt. Om zijn schulden af te lossen. Die man heeft een gat in zijn hand: een probleem dat met de mantel der liefde werd toegedekt door zijn hiërarchische overste, deken George H.”

Kaarsenverkoop en begrafenissen

In totaal zou er 34.000 euro ontvreemd zijn. Het geld zou afkomstig zijn uit allerhande giften, uit opbrengsten van de kaarsenverkoop en uit inkomsten van begrafenisdiensten.



Allemaal centen die volgens de verdeelsleutel van het bisdom waren bestemd voor het aartsbisdom, de bedienaars van de erediensten en de kerkfabrieken. Maar ook de vzw van de deken zou volgens Hendrickx ruim 20.000 euro hebben ontvangen van de parochiale rekening, hoewel die vereniging niet op de lijst van begunstigden stond.

In 2017, een kleine drie jaar nadat de drie leden van het kerkbestuur naar het gerecht waren gestapt, fuseerde de Heilig-Hartparochie met de drie andere Tiense parochies. Deken George H. deed een aanbeveling voor een nieuw kerkbestuur, en toevallig of niet, Hendrickx en de twee anderen stonden niet meer op de lijst.

Deken ontkent

Deken George H. ontkent in Het Nieuwsblad alle beschuldigingen:“We hebben veel problemen gehad met de mensen van de voormalige kerkfabriek. Ze blijven maar doorgaan op zaken die niet gebeurd zijn.”

Deken George H., van wie de ambtstermijn op 1 september afloopt, werd samen met de gewezen penningmeester en de pastoor door de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Ze worden beschuldigd van misbruik van vertrouwen. De strafzaak wordt ingeleid op 19 oktober.