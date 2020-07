Definitieve vervanger van Swissport krijgt licentie tot 2025 kv

07 juli 2020

17u00

Bron: Belga 2 Het bedrijf dat definitief zal worden aangeduid om de failliete bagageafhandelaar Swissport Belgium te vervangen op Brussels Airport, zal een licentie krijgen tot 2025. Dat heeft de CEO van de luchthaven van Zaventem, Arnaud Feist, vandaag gezegd in de Kamercommissie Mobiliteit.

Swissport Belgium ging begin juni failliet, waarna Brussels Airport aan de Franse afhandelaar Alyzia een tijdelijke licentie van zes maanden toekende. “Alyzia is sinds 1 juli aan de slag op Brussels Airport op een beperkte schaal, door de beperkte activiteit die de luchthaven heeft en door de maatschappijen die naar Aviapartner zijn overgestapt”, aldus Feist. Aviapartner is de enige andere afhandelaar op de luchthaven.



Ondertussen is ook de procedure opgestart voor de toekenning van een structurele licentie. Het directoraat-generaal luchtvaart (DGLV) bekijkt daarbij met name de economische en financiële draagkracht van de kandidaat-afhandelaars, terwijl Brussels Airport “meer kwalitatieve criteria” onder de loep neemt, zei Feist, zoals “veiligheid, kwaliteit van de organisatie, en het personeelsbeheer”. De nieuwe licentie zal toegekend worden voor de periode 2021-2025. “We verwachten dat we begin 2021 een partij kunnen selecteren.”

Derde afhandelaar

De topman van Brussels Airport toonde zich ook een voorstander van een derde afhandelaar voor het passagiersverkeer. “Met een volume van 20 tot 26 miljoen passagiers is een derde afhandelaar mogelijk”, zei hij. “We zien op andere luchthavens dat er soms vier, vijf of zes afhandelaars zijn. En dat maakt dat de luchtvaart in het algemeen minder afhankelijk is van een van de afhandelaars. Nu gaat er een van de twee failliet, en dan heb je een monopolie. Met meer blijft er toch een minimum aan concurrentie over.”



Maar of er op Brussels Airport ook een derde speler mag komen, zal afhangen van de evolutie van de passagiersaantallen in de nasleep van de coronacrisis. “De huidige wetgeving zegt dat we drie passagiersafhandelaars moeten hebben eens we over twee jaar tijd gemiddeld gezien minstens 24 miljoen passagiers bereiken. We waren in 2019 heel duidelijk op dat niveau (26,4 miljoen passagiers, red.)”, aldus Feist. “Dus zonder de crisis zouden we vanaf 2025 een derde passagiersafhandelaar moeten selecteren, maar nu zitten we natuurlijk weer op een veel lager niveau. Dus we zullen moeten afwachten wat de evolutie is, of bekijken of er eventuele veranderingen aan de wet nodig zijn.”