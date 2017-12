Definitief kruis over Uplace? Ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd FT KAV SI

11u24 418 Uplace / RV Het stond al in de sterren geschreven, maar het arrest heeft het vandaag ook bevestigd: de Raad van State vernietigt het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Uplace. Een nieuwe tegenslag dus voor het geplande winkelcomplex in Machelen, want zonder dat plan kan het project er niet komen.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan vult niet alleen de nieuwe bestemming van de gronden in, maar vormt ook de volledige juridische onderbouw van de bouwvergunning. Zonder dat plan kan Uplace geen vergunning krijgen en kan de bouw dus niet van start gaan. Uplace had nochtans gehoopt dit jaar de eerste steen te kunnen leggen met het oog op de geplande opening in 2019.

Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) had op 23 juli vorig jaar de milieuvergunning afgeleverd, maar die werd begin dit jaar geschorst. Het was wachten tot vandaag voor een uitspraak ten gronde. En die kwam er dus ook. Volgens de Raad van State voorzien de nieuwe ruimtelijke plannen geen reductie maar een "substantiële toename" van de toegelaten handelsopppervlakte in de Uplace-zone. "Aldus blijkt er een onjuiste verantwoording te zijn gegeven om geen tramlijn op te leggen en om het milieueffectrapport uit 2010 te gebruiken", staat te lezen.

Kreupel paard

Het project lijkt nu ten dode opgeschreven. De regeringspartijen reageren tevreden. Sp.a-fractieleider in het Vlaams parlement, Joris Vandenbroucke, noemt Uplace "een kreupel paard" dat nu eindelijk "de doodsteek" krijgt. Ook voor meerderheidspartijen Open Vld en CD&V betekent de vernietiging van het plan het einde van het project. De Mechelse burgemeester Bart Somers (Open Vld) is vooral erg blij voor de winkels en de horeca in zijn stad, nauwelijks 15 kilometer van Uplace. "Ik ben opgelucht voor Mechelen, onze middenstanders verdienen werkzekerheid. Een winkelcomplex met de grootte van de binnenstad van Mechelen is niet meer van deze tijd. Het plan staat haaks op de beleidsvisie van de Vlaamse overheid inzake mobiliteit en binnenstedelijke ontwikkeling."

Ook de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (sp.a), is blij met de beslissing. Al betaalt zijn stad wel een hoge prijs. "Met deze vernietiging vallen we terug op het ruimtelijk structuurplan zoals dat in de jaren 70 werd opgemaakt. Belangrijke projecten komen hierdoor op de helling, zoals de bouw van het nieuwe ziekenhuis."

Ook ondernemersorganisatie Unizo heeft het over een "genadeslag" en roept de Vlaamse regering op "voor eens en voor altijd een streep te trekken" door Uplace. "We begrijpen niet waarom Vlaanderen daar nog tijd en geld zou insteken", zegt adviseur Michiel Verhamme. Unizo roept de regering op liever te investeren in een versterking van de échte winkelcentra, de handelskernen dus van de Vlaamse steden en gemeenten.

Voka niet te spreken

De vernietiging door de Raad van State betekent een serieuze slag voor de hele regio. Dat zegt Voka Vlaams-Brabant. "Het katapulteert ons ettelijke jaren terug in de tijd", aldus algemeen directeur Peter Van Biesbroeck.

"Het zet niet alleen Uplace op de helling, maar heel de geplande ontwikkeling van de zone, waaronder een nieuw ziekenhuis, broodnodige bedrijvenzones, de heropwaardering van die andere verlaten zone Buda, en nog veel meer", klinkt het bij de werkgeversorganisatie.

Voka toont zich erg scherp voor het arrest van de Raad van State. "Dit is een verhaal van verliezers, van gemiste kansen. Het zal nu weer jaren duren voor we kunnen hopen op een impuls voor de werkgelegenheid, stadsontwikkeling en het socio-economisch weefsel. En het toont nog maar eens aan dat het in dit land aartsmoeilijk, zo niet onmogelijk is, om grote projecten te realiseren".

Uplace reageert

Projectontwikkelaar Uplace heeft intussen laten weten de stekker niét uit het project te trekken. Het wacht op een beslissing van de Vlaamse regering. Uplace zegt zich constructief te willen opstellen en roept op om de bemiddelaar die is aangesteld, een kans te geven. Het bedrijf zegt ook bereid te zijn een "hernieuwde invulling" van het project te overwegen.

Ook burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a) van Machelen is daarvoor te vinden. Hij dringt bij de Vlaamse regering aan op een bevoegdheidsdelegatie zodat Machelen zelf een ruimtelijk plan kan opstellen om op die manier het 'Uplace light' toch te kunnen realiseren.

"We betreuren het arrest en pleiten ervoor om dit project uit de politieke sfeer te halen en eens zuiver economisch te bekijken. Gezien de hoge, structurele werkloosheidscijfers bij de laaggeschoolden is de komst van een dergelijk project waarbij 3.000 jobs zouden gecreëerd worden noodzakelijk. Het zou ongetwijfeld ook een trekker zijn voor de reconversie van de hele zone", aldus De Groef.

De Machelse burgemeester pleit er daarom voor dat de planningsbevoegdheid gedelegeerd wordt aan de gemeente zodat Machelen een eigen gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan opmaken voor dit gebied. "De opmaak van zo'n RUP duurt gemiddeld een jaar en in die periode kan alles terug bekeken worden. We zijn echter voorstander van 'Uplace light", aldus De Groef. Als ook Vilvoorde dergelijke bevoegdheid toegewezen krijgt voor haar deel van het reconversiegebied zal volgens De Groef vanzelfsprekend rekening gehouden worden met de de plannen die deze stad koestert.

De burgemeester spreekt voorts tegen dat er over deze kwestie verdeeldheid heerst in het schepencollege. Hij reageert daarmee op uitspraken van schepen Marco Vanberckmoes (Groen) die zich donderdag kantte tegen de gesprekken die De Groef voerde met Uplace. Vanberckmoest toonde zich ook een koele minnaar van Uplace. "Het college werd over deze gesprekken tot twee keer toe ingelicht en staat nog steeds volledig achter Uplace. In een dossier dat zo belangrijk is voor de economische reconversie van de regio is het de plicht van een burgemeester om met alle betrokkenen gesprekken te voeren", aldus De Groef.