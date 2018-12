Definitief goedgekeurd: rookverbod in auto in bijzijn van kinderen, boete tot 1.000 euro

12 december 2018

18u12

Bron: belga

Wie in zijn wagen rookt in het bijzijn van kinderen, riskeert binnenkort in Vlaanderen een boete tot 1.000 euro. Het Vlaams Parlement heeft het ontwerp van decreet daarover vandaag unaniem goedgekeurd.