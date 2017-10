Defibrillatoren redden 6 tot 28 mensen per jaar, het zouden er 800 kunnen zijn Elektroshock komt meestal te laat Ingrid De Vos

Een defibrillator is niet meer dan hulpmiddel in een ketting van reacties die nodig is om iemands leven te redden Gemiddeld 9.000 mensen per jaar krijgen een plotse hartstilstand door cardiologische problemen. Dat zijn er 24 per dag. Of élk uur één man of vrouw. Niet meer dan 10 procent kan worden gered. De komst van de defibrillator deed de overlevingskansen amper toenemen. "Op meer dan 8000 plotse overlijdens worden slechts enkele tientallen levens extra gered. Dat zouden er honderden moeten zijn", zegt een expert.

Midden de jaren ’90 kwam de automatische externe defibrillator (AED) ter beschikking. Die zou de kans op overleving van een plotse hartstilstand met tientallen procenten doen toenemen, werd toen voorspeld. “Ondertussen telt ons land 8.000 officieel geregistreerde toestellen’, stelt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in een nieuw rapport. “In werkelijkheid zijn er naar schatting 10.000 defibrillatoren geïnstalleerd, maar niet iedereen doet de moeite om dat aan te geven. Elk toestel kost 1.100 tot 1.995 euro”.

In totaal een aanzienlijke investering, die onvoldoende loont. “Volgens onze berekeningen redden de AED’s niet meer dan 6 tot 28 levens per jaar”, zegt cardioloog Hans Van Brabandt van het KCE. “Dat is ontgoochelend, op meer dan 8.000 hartdoden per jaar. Een heel aantal mensen kàn inderdaad niet gered worden. Als iemand thuis alleen is, of in zijn slaap een plotse hartstilstand krijgt, kom je per definitie te laat. Maar 30 procent van deze noodgevallen spelen zich af op straat of in een publieke ruimte. In de helft van die gevallen, is er ook iemand in de buurt die kan ingrijpen. Die groep, van toch een 800-tal mensen per jaar, kan baat hebben bij een defibrillator”.

"Je moet bijna het geluk hebben dat er iemand in de buurt is die EHBO kreeg. In Noord-Holland heeft men vrijwilligers opgeleid die dag en nacht oproepbaar zijn en binnen de kortst mogelijke keren ter plaatse komen. Veelal hebben ze thuis een draagbare defibrillator Cardioloog Hans Van Brabandt

Waar het dan fout loopt? “Meestal wordt de defibrillator te laat gebruikt: 50 tot 80% van de patiënten zijn al overleden op het moment dat de eerste elektrische schok wordt toegediend. Toevallige passanten zijn bang om iets verkeerd te doen, en lopen soms zelfs weg. In het beste geval houden ze de benen van de stervende omhoog, of ze proberen hem bij bewustzijn te krijgen door zijn gezicht nat te maken. Slechts 2% durft een AED-toestel gebruiken”, weet Hans Van Brabandt.

Meteen reanimeren

Met andere woorden: alleen toestellen bijplaatsen volstaat niet. “Een defibrillator is niet meer dan hulpmiddel in een ketting van reacties die nodig is om iemands leven te redden. Is iemand buiten bewustzijn en heeft hij/zij geen of een zeer onregelmatige ademhaling? Aarzel geen seconde en bel de 112. Vraag hulp aan omstaanders zodat iemand meteen begint te reanimeren. Daarmee zet je een minimale doorbloeding in gang, waardoor je het afsterven van het hart en de hersenen vertraagd. Elke minuut zonder handelen brengt de betrokkene 10 tot 20 procent dichter bij de dood. Dien je binnen de 3 tot 5 minuten een elektroshock toe, dan kan het hart zijn normale ritme hernemen. Zo verhoog je de overlevingskans van 10 naar 50 tot liefst 70%. Zonder shock evolueert de toestand van de patiënt snel naar een volledige hartstilstand".

Actie binnen de paar minuten is dus cruciaal. "Alleen doen de hulpdiensten er gemiddeld 12 minuten over voor ze ter plaatse zijn. Je moet bijna geluk hebben dat er toevallig iemand in de buurt is die EHBO heeft gevolgd", aldus nog Van Brabandt. "In Noord-Holland heeft men zich veel beter georganiseerd. Daar heeft men vrijwilligers opgeleid die dag en nacht oproepbaar zijn en binnen de kortst mogelijke keren ter plaatse zijn. Veelal hebben ze een draagbare defibrillator bij hen thuis, zo niet kunnen ze die in de buurt ophalen. Hier weten de hulpdiensten vaak niet eens dat er in de straat waar er een oproep is voor een hartstilstand, ook een bedrijf is waar een AED-toestel hangt."