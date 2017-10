Defibrillatoren op openbare plaatsen redden te weinig levens ib

De verspreiding van externe automatische defibrillatoren (AED) op publiekelijk toegankelijke plaatsen, heeft in ons land maar een beperkte impact op het sterftecijfer door hartstilstanden, vooral zolang andere factoren die de overlevingskans verhogen niet simultaan worden aangepakt. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), dat vandaag wordt gepubliceerd. Zo weet het grote publiek vandaag nog onvoldoende wat het in dergelijke situaties moet doen en zijn de bestaande toestellen niet optimaal verspreid.

Het KCE berekende dat slechts 8 procent van de slachtoffers zal kunnen geholpen worden door een defibrillatie door omstaanders. Dat komt onder meer omdat niet alle hartstilstanden opgelost kunnen worden met een elektrische schok, of omdat niet alle gevallen nog te verhelpen zijn op het moment dat de AED klaar is om te worden gebruikt. Ook is het publiek nog zeer terughoudend om schokken toe te dienen, en vormt de toegankelijkheid van de toestellen een probleem. Bovendien kunnen de toestellen momenteel niet volledig in kaart gebracht worden.

Informatiecampagnes en opleidingen nodig

"Jammer genoeg zal de impact van AED's op de algemene sterfte door hartstilstand in ons land beperkt blijven, vooral zolang de overige schakels in de overlevingsketen worden verwaarloosd", besluit het KCE, dat aanraadt om die schakels eerst te optimaliseren. Zo kan men het competentieniveau van het grote publiek verbeteren met informatiecampagnes en door opleidingen te verplichten vanaf het middelbare onderwijs of in bedrijven.

Ook kan een nieuwe, snellere aanpak uitgetest worden, bijvoorbeeld door mobiele apparaten te voorzien voor professionals zoals de politie of brandweerlui, of door vrijwilligers op te leiden die onmiddellijk kunnen worden gelokaliseerd en ingeschakeld door de hulpdiensten.