DéFI wil in 2019 grootste partij van Brussel worden: "Inzetten op goed bestuur, transparantie en burgerparticipatie" Redactie

03 juni 2018

16u06

Bron: Belga 0 De Franstalige partij DéFI wil bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober een goede score neerzetten in alle Brusselse gemeenten. Het vroegere FDF heeft de ambitie om bij de regionale verkiezingen van volgend jaar de grootste partij van Brussel te worden. Dat heeft DéFI-voorzitter Michaël Vossaert gezegd op een verkiezingscongres in Schaarbeek.

Driehonderd militanten, ook uit de rand en uit Wallonië, woonden het congres bij. Ook de partijkopstukken - voorzitter Olivier Maingain en de Brusselse regeringsleden Didier Gosuin en Cécile Jodogne - waren aanwezig.

In het programma voor de Brusselse gemeenten zet DéFI fors in op goed bestuur, transparantie en burgerparticipatie. De Schaarbeekse burgemeester Bernard Clerfayt wees erop dat "nieuwe ideeën en integere mensen" al een partijslogan was toen DéFI nog FDF heette. "DéFI is de partij die geen 'casseroles' (politieke of financiële schandalen, nvdr) heeft", zei Clerfayt.

De partij wil in de Brusselse gemeenten ook nog inzetten op het belang van taal in het onderwijs, op fiscaliteit die de middenklasse ondersteunt en op netheid.