DéFI-kandidaat komt open en bloot uit voor werk als pornoacteur: "Trots om de sector te vertegenwoordigen" jv

09 oktober 2018

12u11

Bron: La Meuse 6 Christian Sinclair (43) staat voor DéFI op de provinciale verkiezingslijst van Luik en valt op tussen de andere kandidaten door zijn bijzondere passie. Sinclair komt open en bloot uit voor zijn bezigheden als amateurpornoacteur. Hij predikt dan ook transparantie, op alle gebied. Zijn natte droom? "Ooit met mijn dvd's in de seksshops liggen". En na 14 oktober natuurlijk een zitje in de provincieraad.

Christian Sinclair kreeg de achtste plaats op de DéFI-lijst van de provincie Luik. DéFi staat voor Démocrate Fédéraliste Indépendant. De partij is het vroegere FDF, nog altijd met Olivier Maingain als voorzitter. Maingain is een hevige voorvechter van de belangen voor Franstaligen in ons land.

Loondiscriminatie en soa's

Sinclair wil graag verkozen worden om enkele van zijn speerpunten onder de aandacht te brengen. Zoals de loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen. "Daar ken ik iets van", zegt de kandidaat in La Meuse. "In de porno is het net omgekeerd. Daar verdienen de vrouwen juist meer dan de mannen." Ook gezondheid ligt hem na aan het hart. Over seksueel overdraagbare ziektes (soa's) kan Sinclair naar eigen zeggen eveneens een mondje meepraten.

Hij presenteert zich als figurant, poëzieschrijver en pornoacteur. Hij figureerde inderdaad in 'Le gamin au vélo' van de gebroeders Dardenne, maar Christian Sinclair is de laatste jaren toch vooral met amateurporno bezig. Transparantie lokte hem naar DéFI, zegt hij, en hij is daarin consequent: hij biechtte meteen zijn ervaring in de X-sector op aan de partij. "Ze waren eerst wat terughoudend, maar er was geen censuur".

Geniepige criticasters

Sinclair vertelt in La Meuse dat hij al twintig jaar in losbandige middens vertoeft. Het was daar dat hem aangeraden werd om de stap naar pornofilms te zetten, "omdat ik er de competenties voor zou hebben". Hij maakte zijn debuut in 2011 en er volgden nog een vijftal andere amateurfilms. Vandaag wil hij van zijn hobby zijn beroep maken en probeert hij binnen te geraken in het professionele pornomilieu. Voorlopig nog zonder succes.

Zijn andere ambitie ligt in de politiek. "Zangers en voetballers gingen mij al voor. Hen werd nooit een gebrek aan beroepsernst verweten. Ik zou er trots op zijn een sector te vertegenwoordigen die vaak een negatieve bijklank heeft", zegt Sinclair. Hij voegt eraan toe dat "diegenen die kritiek hebben op porno, zich vaak in het geniep zelf inlaten met losse zeden".

Meer over Christian Sinclair