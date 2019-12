Defensieminister en legertop bezoeken militairen op binnenlandse missie CMG / Belga

24 december 2019

12u47

Bron: Eigen info/Belga 0 Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) heeft dinsdagochtend samen met de legertop een bezoek gebracht aan de militairen die op de luchthaven van Zaventem en in het Brusselse stadscentrum patrouilleren in het kader van operatie Vigilant Guardian. De militairen patrouilleren al in het straatbeeld sinds de aanslagen van Parijs in november 2015, maar in de nabije toekomst moet hun aantal afgebouwd worden.

De operatie Vigilant Guardian (OVG) heeft als doel de federale politie te ondersteunen. De militairen voeren twee opdrachten uit: patrouilleren en vaste punten bewaken. Door op straat te patrouilleren kunnen ze de gebruikers van de openbare ruimte beschermen. De militairen doen dat op vaste punten, zoals de luchthaven van Zaventem of de Zavel in Brussel, in de buurt van het Joods museum.

Minister Goffin kwam de militairen tijdens deze feestperiode een hart onder de riem steken voor hun werk en bezocht ze tijdens een patrouille op de luchthaven en in het centrum van Brussel. “Het is niet de eerste taak van de militairen om te patrouilleren”, geeft minister Goffin toe. “Maar de omstandigheden dwingen ons tot deze maatregel, en het is een element dat de burgers een veiligheidsgevoel geeft", aldus de minister. “Maar alle risico’s uitsluiten, is onmogelijk.”

Aantal afbouwen

Ook de Stafchef van Defensie, generaal Marc Compernol, en de commandant van de landcomponent, generaal-majoor Pierre Gerard, waren er dinsdagochtend bij. “Als signaal naar onze troepen dat we weten wat ze allemaal voor ons land doen", aldus generaal Compernol. “Wij schuiven vanavond aan bij familie of vrienden, voor hen is dat niet het geval omdat ze instaan voor de veiligheid. Maar we willen tonen dat we hun harde werk appreciëren en hen niet zijn vergeten.”

Zowel de minister als de generaals namen dinsdagochtend de tijd een babbeltje te slaan met de patrouillerende militairen. “Een van de mannen liep de voorbije vijf jaar al 400 dagen (OVG)", aldus Compernol. “Ze klagen niet, maar het wordt tijd dit te herbekijken.” Momenteel zijn er 420 militairen die effectief patrouilleren, maar dat wil Defensie graag afbouwen naar 200 effectief en 100 in reserve. Het is daarover nog wachten op een akkoord met Binnenlandse Zaken. De militairen die nu op straat staan, worden op 30 december afgelost. “Zo kunnen ze een van de twee feestdagen doorbrengen bij hun familie en vrienden", besluit Compernol.