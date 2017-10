Defensie zoekt 1.570 militairen in 2018 om massale uitstroom op te vangen 12u45

Bron: Belga 12 EPA Defensie gaat in 2018 op zoek naar 1.570 nieuwe militairen. Daarmee telt ze grosso modo 35 procent meer vacatures dan dit jaar. Dat maakt Defensie vandaag bekend.

Dit jaar wilde Defensie 1.160 officieren, onderofficieren, soldaten en matrozen recruteren. In vergelijking met 2017 blijft het aantal vacatures voor onderofficieren volgend jaar op een hoog peil van 600, terwijl het aantal jobs voor soldaten en matrozen quasi verdubbeld wordt.

"De stijging van het aantal jobs is nog maar een eerste stap in de trend van de toekomstige rekruteringsjaren", luidt het. "Volgens de prognoses zal Defensie de komende jaren steeds meer vacatures uitschrijven, met pieken tot 2.100 openstaande functies per jaar." De nieuwe rekruteringen moeten de massale uitstroom opvangen van militairen op leeftijd, terwijl het personeelseffectief tegen 2030 afgebouwd wordt tot 25.000 voltijdse equivalenten met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 34 jaar, zoals beschreven staat in het Strategisch Plan voor Defensie.





Minister van Defensie Steven Vandeput stelt het nieuwe rekruteringsjaar morgen voor in Heverlee.