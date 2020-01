Defensie wil studierichting ‘Defensie en Veiligheid' vanaf 2021 introduceren in middelbare scholen AW

30 januari 2020

08u50

Bron: Belga 178 Nu de komende vijf jaar bijna de helft van alle Belgische militairen met pensioen gaat, is Defensie naarstig op zoek naar nieuwe ­rekruten. Om het tekort op te vangen wil het leger starten met 'Defensie en Veiligheid', een nieuwe ­studierichting in de derde graad van het middelbaar ­onderwijs. Dat bevestigt ­federaal minister van ­Defensie Philippe Goffin (MR) aan de kranten van Mediahuis.

Naast algemene vakken krijgen de leerlingen les in kaartlezen en oriëntatielopen. Ook sport heeft een belangrijke plaats in het lessenrooster. Door stages bij verschillende legereenheden zullen leerlingen zich bovendien een "goed beeld kunnen vormen van de job als militair", al hoeven ze geen "Kamp Waes"-toestanden te vrezen.

Defensie hoopt dat de ­opleiding in september 2021 van start kan gaan. In Vlaanderen zouden vijftien scholen al ­interesse getoond hebben. ­Minister van ­Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is enthousiast, al moet "nog heel wat worden uitgeklaard om de streefdatum te halen".