Defensie wil aantal militairen op straat met helft afbouwen IB

25 oktober 2019

05u37

Bron: Belga 0 Defensie stelt vandaag aan de Nationale Veiligheidsraad een plan voor om het aantal soldaten op terreurgevoelige plekken af te bouwen, van 450 naar 200 militairen. Dat bevestigt generaal-majoor Johan Peeters, hoofd van de militaire operaties aan het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad.

Volgens Peeters gaat het om een gebrek aan mensen en niet om een budgettair probleem.

Het nieuws raakte bekend in de marge van een blitzbezoek van de generaal aan Belgische soldaten in Litouwen. Zij nemen daar deel aan een NAVO-oefening. Volgens Peeters is de binnenlandse veiligheid in de eerste plaats een opdracht voor de federale en lokale politie. "Maar uiteraard zullen we bijspringen bij binnenlandse crisissen."

De huidige straatopdracht van het leger duurt nu al bijna vijf jaar, te lang voor een crisis volgens de generaal: "De regering maakt voldoende middelen vrij maar ons probleem is een gebrek aan mensen, onder meer omdat ze permanent plekken in België moeten beveiligen."

Het afbouwplan is doorgesproken met de federale politie. "Met de lokale politie zijn er nog wat strubbelingen, onder meer over de beveiliging van Joodse sites", aldus Peeters.