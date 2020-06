Defensie start verdeling stoffen mondmaskers, vanaf 15 juni beschikbaar bij apotheken YV

08 juni 2020

13u00

Bron: Belga 0 Alle 18 miljoen stoffen mondmaskers die Defensie op vraag van de regering heeft besteld, zijn in ons land aangekomen. Vijftig militaire transportvoertuigen met stoffen mondmaskers hebben maandag het kwartier van Peutie verlaten. De uiteindelijke verdeling gebeurt via de apotheken, waar vanaf volgende week maandag 75-plussers als eersten hun stoffen mondmasker kunnen afhalen.

Op vraag van de overheid bestelde Defensie 18 miljoen stoffen mondmaskers voor de Belgische bevolking. Defensie ging daarvoor in zee met Tweeds & Cottons uit Gent en het Luxemburgse Avrox. De maskers zijn intussen allemaal aangekomen. Maandag verlieten al vijftig transportvoertuigen met mondmaskers het kwartier van Peutie, dinsdag rijden nog eens 14 voertuigen uit.

In totaal zullen 12 miljoen mondmaskers worden vervoerd. Die gaan eerst naar 28 depots van groothandelaars-verdelers en vervolgens naar de ongeveer 4.800 apotheken in het land. Vanaf maandag 15 juni kan elke burger daar dan een masker ophalen. Om dat op een ordelijke manier te laten verlopen, is een spreiding over 10 dagen volgens leeftijd uitgewerkt. De oudste en meest kwetsbare bevolking krijgt daarbij voorrang. Wie geboren is in 1945 of eerder (75-plussers), kan zo op maandag 15 juni al een masker ophalen.