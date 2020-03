Defensie springt bij om bedden vrij te maken in andere ziekenhuizen Militair brandwondencentrum vangt patiënten uit andere ziekenhuizen op Cédric Maes

17 maart 2020

12u26

Bron: Eigen info 6 Ook Defensie bereidt zich intussen voor op een eventuele crisissituatie. In het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek worden brandwondenpatiënten uit andere ziekenhuizen opgevangen, en twaalf extra ambulanciers worden ingeschakeld voor transport van besmette patiënten.

Het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek stelt momenteel een ambulance ter beschikking voor het transport van besmette patiënten. Dat kan zowel van bij de patiënt thuis naar het ziekenhuis zijn, of voor het overbrengen van patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis. Twaalf extra ambulanciers werden ingeschakeld om de ambulance zo veel als mogelijk te laten rijden.

Capaciteit andere ziekenhuizen vrijwaren

In het brandwondencentrum van het militair hospitaal, wat de kerntaak is van het ziekenhuis van Defensie, worden intussen brandwondenpatiënten uit andere ziekenhuizen ondergebracht. Bedoeling is capaciteit vrij te maken in de andere ziekenhuizen om besmette patiënten op te vangen.

Voorlopig worden nog geen besmette patiënten opgevangen in Neder-Over-Heembeek, omdat de federale regering de vraag nog niet heeft gesteld. Pas wanneer de crisis een hoogtepunt bereikt, kan de regering aan Defensie vragen ook corona-patiënten op te vangen. De medische component van het leger, die sinds midden januari in nauw overleg staat met de FOD Volksgezondheid, brengt achter de schermen intussen alles in gereedheid om meteen op de vraag van de regering te kunnen reageren.

Sinds maandagavond gaat het gerucht rond dat de landmacht zal worden ingeschakeld om de ‘lockdown’ mee te handhaven. Voorlopig is daar niets van aan. Een officiële lockdown is voorlopig nog niet afgekondigd in ons land, en de regering heeft Defensie nog niet om dergelijke bijstand gevraagd. Defensie laat weten paraat te staan om bijstand te verlenen aan het land en de bevolking indien nodig.

