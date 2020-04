Defensie repatrieert 53 mensen uit Niger, onder wie 20 Belgen JG

09 april 2020

16u20

Bron: Belga 2 In Melsbroek is woensdag opnieuw een repatriëringsvlucht van het leger met 53 mensen aan boord geland. Op de Airbus A321 uit Niamey in Niger zaten 20 Belgen, onder wie 1 militair, en 33 burgers van andere EU-landen. Dat meldt Defensie.

Een medisch team controleerde de passagiers. Daarnaast stond een CBRN-team van de Luchtcomponent van het leger in voor de ontsmetting van de bagage, lokalen en het toestel zelf. De mannen en vrouwen van de CBRN-teams zijn gespecialiseerd in chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) oorlogsvoering. "De afgelopen weken hebben ze al meerdere keren het virus geneutraliseerd", aldus Defensie.

"Onze opdracht is het desinfecteren van het vliegtuig, de bagage, de immigratie-, afwachtings- en bagagezone en eventuele gebruikte lokalen van de militaire luchthaven van Melsbroek", aldus kapitein Stéphanie De Backer, CBRN-coördinator bij het operationele commando van de Luchtcomponent op de website van Defensie.

De passagiers waarbij het medisch team aan boord symptomen van Covid-19 heeft aangetroffen, zitten op een veilige afstand afgezonderd achteraan in het vliegtuig. Bij aankomst verlaten zij als allerlaatste het vliegtuig via de achteruitgang. Hun bagage gaat in afzondering.

Alle CBRN-teams van de Luchtcomponent zijn momenteel ingeschakeld voor de repatriëring van Belgische, Europese en niet-Europese burgers. Ze zijn uitgerust met de nodige beschermingskledij en ademhalingstoestellen en beschikken over de juiste producten om het virus te neutraliseren, aldus nog Defensie.

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin (MR) had woensdagavond aangekondigd dat er nog deze week repatriëringsvluchten vertrekken om landgenoten terug te halen uit Niger, Zuid-Afrika en de Democratische Republiek Congo. Daarnaast is ook een vierde vlucht voorzien vanuit de Dominicaanse Republiek en Colombia.

