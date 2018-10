Defensie rekruteert volgend jaar recordaantal van 2.035 militairen Redactie

23 oktober 2018

18u35

Bron: Belga 0 Defensie wil volgend jaar 2.035 militairen en meer dan 50 burgers aanwerven. Dat is een record en zo'n 30 procent meer dan de aanwervingen van dit jaar, kondigt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) aan.

Het leger zoekt 220 officieren, 600 onderofficieren en 1.215 soldaten en matrozen. Dat hoge aantal is onontbeerlijk om de werking van de operationele eenheden te waarborgen, is te horen. Bovendien vertrekken elk jaar zo'n duizend militairen met pensioen.

War for talent

"Het leger neemt deel aan de war for talent", zei minister Vandeput bij de voorstelling van de rekruteringscampagne in Marce-Les-Dames, waar de commando's worden opgeleid. Verschillende andere werkgevers zijn immers op zoek naar dezelfde profielen.

Het aantal benodigde aanwervingen volgend jaar overstijgt het cijfer dat in de strategische visie werd genoemd, die in juni 2016 werd goedgekeurd door de federale regering. Naast de 2.035 militairen en 50 burgers, wil het leger ook 420 reservemilitairen voor uiteenlopende functies rekruteren.

Opleidingscentra

Defensie heeft een reeks maatregelen genomen om de uitval van nieuwe rekruten te laten dalen. Eén daarvan is het openen van opleidingscentra op meer verspreide locaties. Tot voor kort moesten alle militairen in opleiding naar Aarlen of naar Leopoldsburg. Dit jaar werden daar Brasschaat, Marche-les-Dames, Spa en Marche-en-Famenne aan toegevoegd.