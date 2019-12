Defensie reageert op hetze rond pantserwagens: "Vertragingen en gebreken? Ja, maar er werd geen 31 miljoen verspild” SVM

18 december 2019

20u04

Bron: Belga 1 Defensie heeft tot nu toe nog maar 1,7 miljoen euro betaald voor een eerste moderniseringsfase van de pantserwagens van het type Pandur. De voertuigen, die intussen al meer dan twintig jaar oud zijn, moeten de zogenaamde Midlife Update (MLU) nog krijgen. Er werd dus voor alle duidelijkheid geen 31 miljoen verspild, beklemtoonde Defensie op een persconferentie.

Volgens de VRT, dat documenten kon inkijken, zijn de Pandur-voertuigen niet meer veilig genoeg om ingezet te worden. En dat ondanks een Midlife Update van 31 miljoen euro.

Tot nu toe werden echter nog maar zeven pantserwagens onder handen genomen, laat kolonel Filip De Varé weten. “Dat gebeurde met vertraging, ja. En er zijn ook gebreken opgedoken. De extra bepantsering werd slecht geplaatst en er zijn technische fouten gemaakt. Maar dat zal worden opgelost volgens waarborgcontracten, zonder meerkost. Zolang dat niet gebeurt, betalen we niets meer”, klinkt het. Voor die ingrepen was 6,98 miljoen voorzien, maar door de problemen werd enkel 1,7 miljoen betaald.

De militairen benadrukken dat de MLU van in totaal 44 pantservoertuigen nog niet plaatsgevonden heeft. Dat gaat om 24,37 miljoen euro van de 31 miljoen euro. “Op dat vlak is nog geen enkele betaling gebeurd", aldus De Varé.

En wat met de bewering dat al wie groter is dan 1m70 niet in de voertuigen zou kunnen werken? “Het kan dat er restricties komen qua gestalte, maar dat is bijvoorbeeld bij F-16's ook het geval.”