Defensie na ophef over kwaliteit van aangekochte maskers voor alle Belgen: "Maskers zijn conform"

10 juni 2020

19u34

Bron: Belga 16 De door Defensie aangekochte mondmaskers voldoen aan de technische norm van het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN) en de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat beklemtoont Defensie woensdag, als reactie op de discussie over de kwaliteit van de maskers die Defensie heeft aangekocht op vraag van de regering. Vanaf volgende week maandag kunnen die mondmaskers worden afgehaald bij de apotheken.



Op vraag van de regering kocht Defensie 18 miljoen maskers aan voor alle inwoners van België. Het gaat om ‘community maskers’. De maskers zijn aanbevolen in bepaalde omstandigheden en verplicht op het openbaar vervoer in het kader van de exit-strategie. Vanaf maandag 15 juni kunnen de Belgen volgens een leeftijdsschema de maskers gaan ophalen bij de apotheek.

“Gevaar voor de volksgezondheid”

De aangekochte stoffen maskers zijn echter “een gevaar voor de volksgezondheid”, laakte de Belgische textielfederatie dinsdag. “Volgens de instructies blijkt dat de maskers énkel gewassen mogen worden met de hand en op 30 graden. Dit is voor ons een bijzonder choquerende vaststelling.”



De richtlijn van de Hoge Gezondheidsraad en de WHO is immers om herbruikbare maskers in een wasmachine op minstens 60 graden te wassen. “Het is ons een raadsel hoe deze maskers labotests gepasseerd zijn”, luidde de kritiek.

“Geen bedreiging”’

Defensie had tijdens een persconferentie maandag, bij de start van de verdeling van de maskers naar de apotheken, al benadrukt dat de maskers voldoen aan het technische document ‘NBN/DTD S 65-001:2020' van het NBN en aan de WHO-aanbeveling van 5 juni over het gebruik van maskers tijdens de coronacrisis.

"Om de kwaliteit te garanderen dienen stoffen mondmaskers regelmatig, volgens de voorschriften van de fabrikant, gewassen te worden", aldus Defensie in een nieuwe reactie woensdag. Daarbij verwijst het departement ook naar viroloog Marc Van Ranst, die aan de krant De Standaard stelde dat met een frequente handwas met detergent en het goed spoelen van de maskers, de maskers ontsmet worden en dat zo de functionaliteit wordt gegarandeerd voor minstens 30 wasbeurten.

"Deze onderhoudsvoorschriften vormen dus hoegenaamd geen bedreiging voor de gezondheid van de gebruiker, integendeel", zegt Defensie. Het departement zegt dat het wassen op 60 graden Celsius, hernomen in het technisch document, slechts een aanbeveling is en niets zal veranderen aan de performantie van het masker, maar wel de levensduur zal beperken.

“Het masker wordt gedragen door een persoon om te voorkomen dat deze iemand anders besmet en niet om zichzelf te beschermen”, benadrukt Defensie.

Het departement ontkent ook nog dat een firma zou zijn geweerd omdat het masker niet op 60 graden zou mogen worden gewassen. "De betrokken firma werd technisch niet-conform verklaard bij gebrek aan bewijzen voor een voldoende luchtdoorlaatbaarheid en filtercapaciteit", aldus Defensie.

