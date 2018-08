Defensie laat airshow sponsoren door drie kandidaat-vervangers F-16’s kg

30 augustus 2018

06u54

CD&V en Open VLD vragen dringend meer "gezond verstand" van Defensie, nu blijkt dat het leger zijn vliegshow fors laat sponsoren door de drie resterende kandidaten om de gepensioneerde F-16-gevechtsvliegtuigen te vervangen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis donderdag.

In september vinden op de luchtmachtbasis in het Limburgse Kleine Brogel de Bel­gian Air Force Days plaats. Op de reclameaffiche prijken onderaan de namen van de drie hoofdsponsors: Eurofighter, het Amerikaanse Lockheed Martin en het Franse Dassault, bouwer van de Rafale.

"In zo'n extreem gevoelig dossier, gelet op de vele discussies binnen de regering, ook over de houding van de legertop, zou je toch denken dat de luchtmacht dit jaar afziet van enige sponsoring van net deze bedrijven", zegt Open Vld-defensiespecialist Tim Vandenput. "Als gemeentebestuur vraag je toch ook niet aan alle plaatselijke wegenbouwers om het gemeentebal te sponsoren", zegt Hendrik ­­ Bogaert (CD&V).

De Belgische luchtmacht ziet geen graten in de samenwerking en zegt dat een hele resem luchtvaartbedrijven in alle vrijheid is gevraagd hun medewerking te verlenen aan de organisatie van de vliegshow.