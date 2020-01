Defensie koopt voor 12 miljoen euro nieuw veldhospitaal ttr

17 januari 2020

13u52

Bron: belga 1 De medische component van het Belgische leger heeft voor een bedrag van 12 miljoen euro een nieuw veldhospitaal aangekocht. In de maximale configuratie kunnen daarin 16 zwaargewonde patiënten per 24 uur door twee chirurgische teams geopereerd worden. Dat staat te lezen op de website van Defensie. Het veldhospitaal moet volledig operationeel zijn in 2026.

De laatste keer dat een veldhospitaal werd ontplooid bij een buitenlandse operatie, was gedurende meer dan twee jaar, tussen 2006 en 2008, in Libanon. Belgische militairen maakten toen deel uit van de Unifil-vredesmacht van de Verenigde Naties. Het Belgische detachement was gelegerd in Tibnin.

Dat veldhospitaal was echter aan vervanging toe. De aankoop van een nieuw veldhospitaal kaderde in de strategische visie van voormalig minister van Defensie Steven Vandeput. Verschillende firma's stelden zich kandidaat. Het Frans-Britse consortium UTILIS-G3S heeft uiteindelijk de opdracht binnengehaald.

Het nieuwe mobiele en modulaire veldhospitaal bestaat in de maximale configuratie uit 53 tenten, goed voor de oppervlakte van ongeveer een voetbalveld. Behalve levensreddende chirurgie is er een tandheelkundige module, een module voor isolatie in geval van infectieziekten, een module 'mental health care', een laboratorium en een module voor fysiotherapie.

Het opbouwen en afbreken wordt geen sinecure. Volgens Defensie gaat het om een zeer complex systeem waarin talrijke toestellen met elkaar moeten worden verbonden. "Het beheer van de luchtstroom, het behoud van een continu en stabiel elektriciteitsnetwerk, het waterbeheer en het behoud van een constante temperatuur in de installaties bij wisselende omgevingen en buitentemperaturen vormen de belangrijkste technologische uitdagingen", luidt het.

Militairen zullen speciale trainingen krijgen om het nieuwe materiaal te leren gebruiken. De initiële operationele capaciteit is voorzien in 2022. Volledig operationeel moet het veldhospitaal zijn in 2026.

