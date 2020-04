Defensie houdt personeel beschikbaar voor woonzorgcentra ADN

10 april 2020

18u18

Bron: Belga 4 Defensie houdt personeel beschikbaar voor de woonzorgcentra, mocht die hulp nodig zijn. Dat werd vrijdag afgesproken op het Overlegcomité.

Defensie heeft al bijstand geboden, in rusthuizen in Jette en Lustin.

Op het Overlegcomité van de federale en regionale regeringen werd nu afgesproken dat er militairen beschikbaar worden gehouden voor andere woonzorgcentra, mocht daar nood aan zijn. Afhankelijk van hun opleiding, nemen ze logistieke of verzorgende taken op.



"Ook de Vlaamse woonzorgcentra zullen dus een beroep kunnen doen op Defensie mocht dat nodig zijn", is te horen bij het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Voorlopig was dat nog niet het geval. Volgens premier Sophie Wilmès (MR) vraagt de situatie in sommige woonzorgcentra “om een collectief antwoord”. “De federale regering zal via Defensie bijkomende middelen ter beschikking stellen. We moeten onze senioren en de mensen die hen verzorgen, beschermen.”

Eerder deze week vroeg de Waalse minister van Volksgezondheid, Christie Morreale (PS) al steun van Defensie, en van de civiele bescherming, in woonzorgcentra in Wallonië. Ook de rusthuizen daar zien het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus explosief stijgen.

