Defensie herinvesteert in jarenlang verwaarloosde (sanitaire) infrastructuur: "Dit is meer dan een pipiplan"

26 september 2018

17u21

Bron: Belga 0 Minister van Defensie Steven Vandeput stelde in Sint-Truiden het 'sanitair plan' voor. Daarmee geeft hij het startschot van de renovatie van soms decennialang verwaarloosde infrastructuur. Dit jaar wordt twaalf miljoen euro vrijgemaakt voor een versnelling van de aanpassingswerken in 26 militaire kwartieren.

"Dit is meer dan een pipiplan", zei de minister, die benadrukte dat het gaat om het inlopen van de jarenlange vertraging bij de onderhouds- en verfraaiingswerken om de levensomstandigheden van het militair personeel op te krikken.



Het meerjarenplan slaat op de verbetering van de sanitaire installaties waar militairen gebruik van maken, maar ook op hun slaapplaatsen, hun veiligheid en investeringen die op lange termijn besparingen moeten opleveren (dakbedekking, dubbele ramen...), legt kolonel Bernard Phaleg uit, die bij Defensie verantwoordelijk is voor infrastructuur.

"Free wifi"

Een deel van het geld - 2 miljoen euro - dat dit jaar nog wordt opzijgezet, gaat naar de installatie van wifinetwerken in bepaalde kwartieren. Dat kan voor jonge militairen een extra aantrekkingskracht worden, want het strakke regime van het leven als militair kan soms een groot personeelsverloop veroorzaken, zegt Vandeput.

Toekomstige investeringen nog niet bevestigd

Het hele sanitair plan moet komaf maken met de gevolgen van de jarenlange besparingen die aan Defensie opgelegd werden en die ervoor gezorgd hebben dat bepaalde lokalen niet meer of amper nog gebruikt kunnen worden. Het is de bedoeling dat de investeringen ook in de volgende jaren worden voortgezet, maar voor 2019 werd nog geen concreet bedrag vrijgemaakt.