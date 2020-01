Defensie geeft foto’s vrij van pantserwagen na ongeval met bermbom, militairen al opnieuw aan de slag Cédric Maes

13 januari 2020

12u40

Bron: Eigen berichtgeving 8 De drie militairen die op 1 januari in het noorden van Mali gewond raakten nadat hun voertuig op een bermbom was gereden, zijn volledig opgelapt. De drie mannen van het ISTAR-bataljon in Heverlee werden uitvoerig medisch onderzocht in Mali en zijn er intussen opnieuw aan de slag. Defensie gaf vanochtend meer duiding over het incident en gaf foto’s vrij van het compleet vernielde voertuig. “Als ze een halve meter ernaast hadden gereden, was het IED niet ontploft”, klinkt het.

De foto’s van het compleet vernielde pantservoertuig spreken boekdelen: de drie inzittenden hadden niet één, maar elk tien engelbewaarders op het moment dat ze op een bermbom reden in Mali. Hun Dingo, een pantserwagen die maximaal acht personen kan vervoeren, reed op 1 januari om 11.11 uur Belgische tijd op een bermbom tijdens een patrouille in de ruime omgeving van de Malinese stad Gao, in het noorden van het land. Door de klap raakte één militair bewusteloos, een tweede stootte zijn hoofd en liep waarschijnlijk een hersenschudding op.

De Belgische pantserwagen reed op dat moment voorop in een internationaal konvooi van acht voertuigen. Op meer dan veertig plaatsen moest lokaal een kleine zijweg worden genomen omdat de hoofdweg niet berijdbaar is door natuurlijke omstandigheden. “Op een van die zijwegen lag een bermbom ingegraven", aldus commandant Carl Gillis van de dienst Operaties op de persconferentie maandagochtend.

Dat de Belgische pantserwagen op de bermbom inreed, was overigens een kwestie van pech. Niet lang voor de Belgen waren er ook al twee Duitse colonnes gepasseerd op de plaats van het incident. Bovendien werd na de ontploffing ook de drukplaat teruggevonden waarmee het explosief gedetoneerd werd. “Dat was een heel smalle drukplaat”, zegt Gillis. “Als ze een halve meter ernaast hadden gereden, was het IED niet ontploft.”

Motorblok 50 meter weggeslingerd

Bij de enorme explosie raakte de pantserwagen compleet vernield. Het motorblok werd meer dan 48 meter verderop teruggevonden en zowat de hele voorkant van het voertuig is weggeblazen.

“Tien minuten na de explosie hadden we zicht op de slachtoffers: één persoon was bewusteloos, een andere lichtgewond. Uiteindelijk zijn alle drie de inzittenden afgevoerd naar een ziekenhuis van de Fransen in de regio voor een check-up”, zegt generaal-majoor Johan Peeters, verantwoordelijk voor de trainingen en missies van Defensie. “Intussen zijn ze volledig hersteld en zelfs al opnieuw aan de slag.”

Generaal-majoor Johan Peeters en luitenant-kolonel Laurent Dolpire, commandant van het ISTAR Bataljon in Heverlee, reisden vorige week naar Mali om met de drie slachtoffers en hun collega’s te praten. “Iedereen heeft professioneel gereageerd en de drills exact toegepast zoals ze geoefend zijn", aldus Dolpire. “Dat, en het feit dat we met een Dingo reden – die bestand is tegen bermbommen – maakt dat onze mannen al opnieuw op patrouille kunnen. De cohesie en het vertrouwen binnen de eenheid is groter dan ooit en de mannen hebben zelf beslist hun missie in Mali verder te zetten.”

“De eenheid heeft het ongeval goed verteerd, en de drie betrokkenen hebben bijstand gekregen van twee militaire psychologen ter plaatse", zegt ook commandant Carl Gillis. “Ook de reactie ter plaatse op het ongeval toont waarom onze internationale samenwerking zo belangrijk is. Een Roemeense helikopter is de gewonden komen evacueren, de Duitsers beveiligden de situatie op de grond en een Sloveense heli gaf dekking vanuit de lucht. Tegen de avond waren alle voertuigen uit het konvooi terug in de basis in Gao.”

Onderzoek naar terrorisme

Het federaal parket heeft een terrorisme-onderzoek tegen onbekenden geopend naar aanleiding van het incident, en stuurt enkele mensen ter plaatse voor onderzoek. Het vernielde voertuig zal, indien mogelijk, overgebracht worden naar België voor eventueel verder onderzoek.

Ons land heeft op dit moment 69 militairen in Gao in het kader van de VN-missie MINUSMA en voert er samen met onder andere de Duitsers verkenningsopdrachten van één tot zeven dagen uit. Tegen 20 maart keren de Belgen, het merendeel van het Bataljon ISTAR in Heverlee, terug.