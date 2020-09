Defensie bestelt 322 voertuigen bij Amerikaanse producent AW

11 september 2020

19u17

Bron: Belga 0 De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor de aankoop van 322 Commando en Liaison Voertuigen (CLV) voor het leger, samen met een meerjarenovereenkomst voor technische assistentie.

Het Amerikaanse OSHKOSH haalde het contract ter waarde van 135 miljoen euro binnen met zijn Joint Light Tactical Vehicle. De eerste voertuigen worden in 2023 verwacht.



Dat Defensie de CLV's zou krijgen, werd al bijna een jaar geleden beslist. Toen was nog sprake van een budget van 142 miljoen euro. De CLV's zullen de Lynx van het Italiaanse Iveco vervangen, die sinds 2007 in dienst zijn.



Volgens Defensie zullen de nieuwe voertuigen gebruikt worden voor commando- en verbindingsopdrachten en zullen ze het personeel beter beschermen tegen mijnen, ballistische projectielen en Improvised Explosive Devices (IED). Op 135 CLV's wordt een wapenstation geïnstalleerd dat vanop afstand kan worden bestuurd.