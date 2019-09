Defecte trein zorgt voor vertraging op Noord-Zuidverbinding in Brussel KVE

18 september 2019

08u33

Bron: Belga 0 Er staat vanochtend een defecte trein op de Noord-Zuidverbinding in Brussel. Dat zegt spoorwegnetbeheerder Infrabel. De panne zorgt er voor een vertraging van 5 tot 10 minuten.

De trein, die onderweg was van Luik-Saint-Lambert naar Brussel-Zuid, viel in panne aan spoor vier in het station van Brussel-Centraal. Achter de trein stonden twee andere treinen geblokkeerd, maar die zijn intussen via Brussel-Noord omgeleid naar andere treinkokers.

Door het incident kan er geen verkeer meer over het bewuste spoor, de treinen moeten dus worden omgeleid via de andere sporen en dat kan zorgen voor vervolgvertragingen van 5 à 10 minuten, aldus Infrabel.

Volgens Infrabel kampte de trein met een tractieprobleem, "vermoedelijk een probleem met de locomotief, die niet meer vooruit geraakt". Een hulptrein is momenteel onderweg vanuit Vorst om de bewuste trein er weg te slepen. De passagiers konden allen uitstappen omdat de trein stilviel aan het perron.