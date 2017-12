Defecte trein die spoorverkeer in de war stuurde op Noord-Zuidverbinding gedepanneerd, situatie opnieuw normaal

09u59

Trein 7515 die de verbinding tussen Moeskroen en Schaarbeek verzekert, is vanochtend rond 9 uur in panne gevallen. De combinatie blokkeerde een van de zes sporen van de Brusselse Noord-Zuidverbinding. Drie volgende treinen op hetzelfde spoor stonden daardoor eveneens stil. De woordvoerster van de NMBS meldt dat de toestand sinds 10.30 uur opnieuw normaal is.