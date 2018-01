Deense dog Nikki in asiel na ‘dakwandeling’ Kristof Pieters

13u25

De Deense dog die enkele dagen geleden door de brandweer uit een dakgoot van een appartement werd gehaald in Sint-Niklaas, is door de eigenaar in een asiel geplaatst.

De hulpdiensten werden opgeroepen door voorbijgangers die de hond over daken zagen lopen. Het dier bleek ontsnapt te zijn door een dakraam van een studio. Via de dakgoot was de hond op wandel gegaan. Hij zat al enkele huizen verder toen de brandweer arriveerde. Bij het zien van de hulpdiensten klauterde de hond snel via het raam terug naar binnen.

De acht maand oude teef Nikki is na het incident in een asiel geplaatst. “Met hartzeer maar ik wil geen risico meer nemen dat ze nog eens ontsnapt en van het dak zou vallen”, legt de eigenaar uit. “Ze is enorm speels en hoewel we vaak gaan wandelen is mijn studio iets te klein voor haar. Daarom dat ik haar voor adoptie afsta en hoop dat ze nu bij iemand terecht komt met een grote tuin.”

Kristof Pieters De Deense dog was ontsnapt via een dakraam en op wandel gegaan via de dakgoten van aanpalende woningen

Kristof Pieters De Deense dog kroop snel weer naar binnen toen de hulpdiensten arriveerden