Deelstep is door beperkte levensduur vervuilender dan andere transportmiddelen mvdb/Belga

10 maart 2020

11u11 10 De elektrische deelstep, is vervuilender dan de transportmiddelen waarvoor ze een alternatief biedt, omdat haar levensduur te beperkt is. De Brusselse universiteit ULB publiceerde dat dinsdag in een studie. De onderzoekers gingen het gebruik van de deelstep na in Brussel.

Een elektrische deelstep stoot in het algemeen 131 gram CO2-equivalent uit per kilometer. De uitstoot is voor vierde vijfde het gevolg van de productiefase in China, blijkt uit de studie. In België is de uitstoot het resultaat van het plaatsen en ophalen van de steps, en van het opladen.



De deelstep vervangt vooral het openbaar vervoer, maar ook de auto ( een privéauto, deelauto, taxi of Uber). De wagen is het meest belastend voor het klimaat, met 110 gram CO2-equivalent per kilometer. De deelstep vervuilt dus meer. De reden? De beperkte levensduur.



Om minder vervuilend te zijn dan andere transportmiddelen zou de deelstep gemiddeld 9,5 maanden moeten gebruikt worden. In de praktijk is dat slechts 7,5 maanden.



Om de levensduur te verlengen, moeten de deelsteps sterker worden. "Maar ze moeten ook efficiënter onderhouden worden, de weginfrastructuur moet verbeterd worden, ze moeten voorzichtiger gebruikt worden en het vandalisme moet verminderen", besluit Hélie Moreau, onderzoekster van het Instituut voor Milieubeheer en Ruimtelijke Ordening van de ULB.

Lees ook: Vooral openbaar vervoer voelt succes van elektrische deelstep in Brussel