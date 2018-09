Deelnemers Refugee Walk stappen voor derde keer in voetsporen van vluchtelingen jv

30 september 2018

06u31

Bron: belga 0 Vandaag staat in Mechelen de derde editie van de Refugee Walk op het programma. Deelnemers worden uitgedaagd om in de voetsporen te treden van vluchtelingen, die op zoek naar een veilige thuis vaak lange afstanden moeten afleggen, en een tocht van 40 kilometer af te leggen. Het geld dat ingezameld wordt, gaat integraal naar de werking van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, zodat de organisatie asielzoekers kan onthalen en erkende vluchtelingen kan begeleiden.

Deelnemers laten zich sponsoren door hun familie, vrienden of collega's. Een team telt een tot zes stappers en dient per stapper minstens 100 euro in te zamelen. Vorig jaar waren er zowat 1.000 deelnemers. Zij stapten, toen nog in het Limburgs Nationaal Park Hoge Kempen, 227.765 euro bij elkaar. Die kaap wordt deze editie in elk geval al gerond. De teller van het ingezamelde geld staat zondagochtend op ruim 238.000 euro. Voorlopig zijn er ongeveer 1.100 stappers.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zorgt samen met leden- en partnerorganisaties en een pak vrijwilligers voor de ondersteuning van mensen op de vlucht. "Het gaat over het onthaal van asielzoekers, en de ondersteuning van iedereen die vluchtelingen helpt", zegt directeur Charlotte Vandycke. "Dat kan begeleiding zijn bij het vinden van een school, woonst of een job, het geven van correcte informatie in de eigen taal over een asielaanvraag of zorgen voor hulp in het vinden van een sociaal werker of advocaat waar nodig."

Ook vluchtelingen zelf

Op de website van Refugee Walk staan enkele voorbeelden van wat er concreet gebeurt met een bepaald bedrag. Wie honderd euro geeft, zorgt er bijvoorbeeld voor dat gespecialiseerde medewerkers via de Vluchtelingen Infolijn ondersteuning kunnen bieden aan een sociaal werker of advocaat bij het stofferen van een asielaanvraagdossier.

Heel wat asielzoekers of vluchtelingen doen trouwens zelf mee aan de Refugee Walk. Momenteel zijn vijf procent van de ingeschreven stappers mensen die ooit hun land zijn moeten ontvluchten. Achter de schermen leidt een honderdtal vrijwilligers alles mee in goede banen, met ook hierbij vluchtelingen. Zo bekommeren een Syrische kok en zijn team zich over de vegetarische lunch.

De Refugee Walk start en eindigt aan de Nekkerhal. De wandeling zelf doet de mooiste plekjes aan rond Mechelen, onder meer in Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver. Meer info op www.refugeewalk.be.