Deelfietsensysteem Mobit komt naar Antwerpen met 800 fietsen TT

04 mei 2018

17u06

Bron: Belga 0 Na het succesvolle stedelijke project Velo en het privé-initiatief Cloudbike komt er met Mobit een derde speler op de Antwerpse deelfietsenmarkt. Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt. Mobit, dat ook al actief is in Mechelen, Kortrijk, Hasselt en Genk, heeft een vergunning gevraagd en verkregen om 800 deelfietsen in de stad te introduceren die zonder vaste standplaats of "drop zone" kunnen worden ontleend.

Mobit is een zogenaamd free-floatingsysteem waarbij je op een app kan zien waar de dichtstbijzijnde beschikbare deelfiets staat. Je kan die ontlenen door de QR-code op de fiets te scannen, waarna het slot automatisch opent. De kostprijs van een rit wordt per blok van 20 minuten berekend: 45 eurocent per blok tijdens het eerste uur, 65 eurocent tijdens het tweede, 80 eurocent tijdens het derde en 1 euro per blok na het derde uur. Voor het eerste gebruik moeten fietsers ook een waarborg betalen, maar die krijgen ze terug wanneer ze zich weer uitschrijven.

Het stadsbestuur keurde ook een uitbreiding van Cloudbike goed, van 300 naar 360 deelfietsen, en van deelscootersysteem Scooty, van 75 naar 200 scooters. "Het is belangrijk dat er een voldoende divers aanbod in de stad aanwezig is, om voor iedereen een oplossing te kunnen bieden", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "We kijken dan ook uit naar de extra deelfietsen en -scooters die erbij komen."

De vergunningen zijn drie jaar geldig. De stad verplicht een vergunningsaanvraag voor free-floatingsystemen omdat ze een eventuele wildgroei aan dergelijke initiatieven onder controle wil houden, de veiligheid ervan wil gegarandeerd zien en een bovengrens aan het aantal deelfietsen en -scooters in stand wil houden om het openbaar domein niet te veel te belasten.