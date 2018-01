Deelfietsdienst in Brussel houdt ermee op: "We kunnen het vandalisme niet meer aan" SPS

09u43

Bron: Belga 2 GoBee.Bike GoBee-fietsen aan het Koningsplein in Brussel. Na nog geen drie maanden zit het verhaal van de groene deelfietsen van GoBee.Bike erop in Brussel. De reden die het bedrijf geeft om weg te trekken is het vandalisme dat op hun fietsen gepleegd wordt in de Belgische hoofdstad. Een nieuw reglementair kader rond de deeldiensten moet voor een betere omkadering zorgen, klinkt het bij Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (s.pa).

"De afgelopen weken heeft het vandalisme op onze vloot grenzen bereikt die we niet langer kunnen overwinnen", klinkt het in een bericht van GoBee.Bike. "We waren bereid om de risico's te nemen en ons geld, onze tijd en onze mankracht te in investeren, maar de nieuwe fietsen waren al na enkele uren opnieuw gevandaliseerd."

GoBee.Bike en oBike waren voorlopig de enige deelfietsensystemen in Brussel, maar daar komt nu een einde aan. Een domper voor Brussel, dat zich onder leiding van minister voor Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) wil profileren als een fietsstad.

"We vinden het enerzijds jammer, maar er zijn nog spelers die actief interesse tonen om naar Brussel te komen", zegt Mathias Dobbels, woordvoerder van minister Smet.

Het nieuwe reglementaire kader waar de minister aan werkt moet voor meer duidelijkheid zorgen. Daarin zal ook gevraagd worden aan de deelfietsenbedrijven om kapotte fietsen binnen de 24 uur te herstellen.